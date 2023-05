Det var noen løpsentusiaster som i fjor mente at bydelen Søreide i Bergen måtte ha sitt eget mosjonsløp, og dermed ble Søreideløpet arrangert for første gang. Det ble en stor suksess med over 270 deltakere.

Onsdag 3. mai arrangeres Søreideløpet for andre gang, og dagen før løpet er det allerede kommet over 300 påmeldte.

Søreideløpet er et mosjonsløp som alle kan delta på uavhengig av alder og klubbtilhørighet, løypen er på 4 kilometer og går rundt Søreide sentrum med start og mål på Søreide skole.

Påmelding gjøres på EQ timing , påmeldingsavgiften er den laveste som er mulig å ha, med kr. 50,- pr. pers (forsikring/tidtaking).

Det blir her medalje til alle og flotte premier som trekkes ut på startnummeret.

