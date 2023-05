Norske ultraløpskvinner er i vinden som aldri før. I høst tok Ranveig Hansen 8. plass i sin mesterskapsdebut under EM 24-timers, i mars løp Line Caliskaner 243 kilometer på 24 timer i Barcelona, i november i fjor løp Annette Velde Sande 232,7 kilometer på Bislett 24-timers og europarekordholder Therese Falk er på full vei tilbake, og vant akkurat 12-timers på Sofiemyr.

Nylig stod Ingrid Lid for en kjempeprestasjon da hun tok hele 3 norske rekorder på samme helg under Centurion Track i Bedford, England. Hun slo den norske rekorden på 50 miles ved å løpe på 6.22.32. Hun slo rekorden på 100 miles ved å løpe 14.13.15 og hun slo rekorden på 12-timers ved å løpe 138,6 kilometer. Hun ble beste kvinne på alle tre distanser.

Den svenske nettsiden ultramarathon.se har gjort et inervju med henne i sin podcast.

- Det var veldig gøy når det gikk så greit og det ble rekord etter rekord på samme dag. Det gikk over all forventning egentlig, fortalte hun

Programlederne nevner at konkurransen Centurion Track er typisk å løpe for de som ønsker å sette rekord, og henviser til Aleksandr Sorokins verdensrekord på 100 km, som han satte på samme sted i 2022. De lurer på hva som var Lids ambisjoner rundt deltakelsen:



- Det var å slå min egen rekord på 100 miles som lød 15 timer og 10 minutter fra Bislett i 2021. Den gangen fikk jeg en kollaps og ga meg etter 19 timer, men da hadde jeg vært syk i forkant. Planen var å slå den rekorden på Bislett i fjor, men på grunn av skader ga jeg meg etter fire mil. Videre vurderte jeg å ha en ren trail-sesong denne sesongen, men så fikk jeg det plutselig for meg at jeg ville forsøke å bli med på Centurion. Jeg sendte inn en søknad og fikk positivt svar, forteller hun.

Var dette det perfekte løpet for deg?

- Det er vanskelig å si, jeg tror kanskje aldri man kan få det helt perfekte løpet. Jeg tenker gjerne på hva kunne vært gjort bedre og annerledes. Det er sånn jeg har det i forhold til alt i idretten min. Jeg har en idé om at det perfekte er uoppnåelig. Det gjør at jeg alltid er på søken etter det lille ekstra. Men jeg hadde relativt lite problemer underveis. Jeg våknet riktignok litt forkjølet den dagen, og det var jo en liten nedtur. Jeg burde sikkert vært litt mer forsiktig da jeg reiste, ved for eksempel å benytte munnbind. Men jeg har tenkt at nå som pandemien er mer eller mindre ferdig, så kan man være litt mer "chill" på det, men det burde jeg kanskje ikke ha tenkt, svarer Lid.

- Jeg hadde også litt problemer med noen vondter som jeg ikke har klart å bli kvitt. De kjente jeg en del til på en langtur jeg hadde for et par uker siden, men jeg tenkte bare at enten så går det bra eller så går det ikke bra. Det var bare å kjøre på, og jeg hadde heller ingen problemer med disse tingene underveis, fortsetter hun.

Videre fortalte hun om noe trøbbel med oppkast underveis på Centurion Track og at hun ikke helt har forstått hvorfor slikt skjer. Hun fikk et glass med bikarbonat og vann, som løste problemet.

- Med andre ord var det mange ting som ikke var perfekt, men jeg er opptatt av å ikke henge meg for mye opp i detaljer. Da kan man gjerne miste hodet litt, fortalte hun.

Du kan høre hele intervjuet med Ingrid i den svenske podcasten på ultramarathon.se. Intervjuet med Ingrid starter etter 6:18. Der forteller hun mer om Centurion Track, seg selv og sine tanker.



Mer informasjon

Centurion track hjemmeside