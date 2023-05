Kenyanske Purity Komen løp inn til en overraskende seier i Istanbul Halvmaraton sist helg, og løp med det sitt desidert beste løp hittil, med 1.06.30. Og tiden er én ting, men minst like imponerende er det nok at hun beseiret storfavoritten Ruth Chepngetich (også fra Kenya), som håpet å vinne løpet for sjette gang på rad.

Løpet startet som man forventet, med at Chepngetich satte høy fart allerede fra start. Faktisk gikk det såpass raskt at TV-kameraene misset henne på noen av de første mellomtidene. Hun passerte 5 kilometer på 15.16, og lå dermed an til å slå sin egen kenyanske rekord, samt sin tidlige løyperekord fra Istanbul (som også var verdensrekord i 2021) på 1.04.01. Men da verdensmesteren fra 2019 var vel over Galata-broen og måtte løpe rett mot vinden i fire kilometer, gikk farten betydelig ned. Etter hvert fikk hun også selskap av Purity Komen, kenyanske Evaline Chirchir og Etiopias Bosena Mulatie.

Komen var den av disse som hadde svakest personlig rekord før løpet (1.07.08), men ingen klarte å følge henne da hun rykket etter passering 15 kilometer. Hun løp i mål til seier på 1.06.30. Chepngetich holdt unna til andreplass på 1.07.18, mens Chirchir tok tredjeplassen med 1.07.31. Romanias Stella Rutto ble beste europeer med 10. plass og 1.10.05.

Purity Komen ble med dette den første som slo Chepngetich på veiene i Istanbul

- Dette var en veldig uventet seier. Jeg ble overrasket da jeg plutselig så Ruth (Chepngetich red. anm) foran meg og kunne passere henne, sa vinneren. Hun fortalte også at hun hadde håpet å løpe på 1.05.00 denne dagen, men at vinden gjorde det umulig. Nå planlegger hun maratondebut neste år.

Chepngetich nevnte at løpet kanskje kom litt for tett på sitt forrige løp:

- Kroppen min reagerte ikke etter den første halvdelen av løpet i dag. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg antat at løpet kom litt for tidlig etter Nagoya Marathon som jeg løp i mars, sa Chepngetich.



Vinden stod i veien for løyperekord, og så for herrene

Under tildels meget vanskelige vindforhold bleknet etter hvert håpet om løyperekord i Istanbul halvmaraton denne helgen. Ruth Chepngetich lå som nevnt an til å gjøre et rekordløp, men fikk det tungt da hun møtte motvinden.



Det samme skjedde for herreløperne. De startet løpet meget raskt, og etter et par mellomtider indikerte tiden en slutt-tid rundt 58.00. Men så møtte de vinden. To løpere presset opp tempoet i front. Det var Kenyas Daniel Ebenyo og Hicham Amghar fra Marokko. Disse har personlige rekorder på henholdsvis 59.04 og 59.53. Ebenyo la seg i tet etter den 15ende kilometeren, og økte farten betraktelig. Den 16ende kilometeren gikk unna på 2.46, og kun Amghar var i stand til å følge med på det kjøret. Med rundt 4 kilometer igjen til mål, satte Ebenyo inn et avgjørende støt som holdt helt til mål. Han vant med tiden 59.52, foran Amghar som fikk 59.58. På tredjeplass fulgte etiopiske Haftu Teklu med 1.00.03. Beste europeiske løper ble britiske Marc Scott med sin 12. plass på 1.03.17.



- Jeg er glad for seieren. Målet mitt var å løpe på 59.00, men det blåste for mye til at det var mulig, sa vinneren Ebenyo.



Daniel Ebenyo i mål som vinner. (Foto: Spor Istanbul)



15 beste herrer

PLASS NAVN NASJON RESULTAT 1 EBENYO, DANİEL SİMİU KEN 00:59:52 2 AMGHAR, HİCHAM MAR 00:59:58 3 TEKLU, HAFTU ETH 01:00:03 4 LANGAT, CHARLES KEN 01:00:07 5 KEPKEMOİ, VİNCENT KEN 01:00:09 6 KİBİWOTT, BONİFACE KEN 01:00:23 7 BİWOTT, BENARD KEN 01:00:47 8 KİROS, ASHENAFİ ETH 01:01:21 9 NGENO, ALFRED KEN 01:02:24 10 MEKONEN, ALENE BELAY ETH 01:02:32 11 KİBİL, MESHACK KİMUTAİ KEN 01:02:35 12 SCOTT, MARC GBR 01:03:17 13 SOARE, NICOLAE ALEXANDRU ROM 01:03:32 14 DAVLATOV, SHOKHRUKH UZB 01:03:33 15 KİPKEMBOI, LABAN KEN 01:03:46



