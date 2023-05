Alf B. Dahl som i fjor satte norsk maratonrekord i klasse 65-69 år med 3.00.35, viste på nytt god form da han løp halvmaraton på 1.26.42 i Zürich. Det holdt til klar klasseseier, og resultatet er også det beste norske på distansen i denne klassen så langt i år. Dahl hadde en fin opplevelse og kunne rapportere følgende til Kondis:

– Rammen rundt løpet var flott med strålende vær, sol og blå himmel, ingen vind og en fin trase. Jeg måtte ta meg selv i nakken etter 10 km; de siste 11 var en stri jobb. Jeg løp nok litt for hardt på de første 5 km, forteller Alf B. Dahl som på forhånd hadde et lite håp om å se 1.24-tallet.

I tillegg til Dahl deltok hele 16 løpere fra Tromsø, og to andre kom også på pallen i sin klasse. Rolf Hansen ble nummer to i klasse 60-64 år med 1.31.25, mens Paul Martin Hansen tok tredjeplassen i klasse 50-54 år med 1.19.30.

På maraton ble det tredjeplass i klasse 50-54 år med 3.19.26 for Rita Steinsvik fra Jessheim. Sigrun Gjølberg som løper for Rygge IL, ble her nummer sju totalt på 2.47.40. Bare tre norske kvinner har så langt i år løpt fortere. Øyvind Bucher Sandbakk ble beste norske maratonmann med 2.38.47 på en 41. plass.

Ulrik Lolland, som i likhet med Sigrun Gjølberg løper for Rygge IL, klarte en niendeplass på 10 km med 32.46.

I alt fullførte 45 norske løpere en av distansene i Zürich Marathon. 30 norske løp halvmaraton, 10 løp helmaraton og 5 fullførte 10 kilometeren.



Alf B. Dahl har i en årrekke vært en av Norges beste veteranløpere, og viste på nytt meget god form. (Arkivfoto: Kjell Vigestad)



Halvmaraton menn 65-69 år 1 DAHL Alf B 1955 Kvaløysletta 01:26:42 Halvmaraton menn 60-64 år 2 HANSEN Rolf Tromsø LK 1961 Kvaløya 01:31:25 Halvmaraton menn 50-54 år 3 HANSEN Paul Martin Tromsø LK 1973 Tromsø 01:19:30 Maraton kvinner 50-54 år 3 STEINSVIK Rita 1973 Jessheim 03:19:26 Maraton kvinner totalt 7 GJØLBERG Sigrun Rygge IL 1991 Moss 02:47:40 10 km menn totalt 9 LOLLAND Ulrik Rygge il 1992 Moss 00:32:46



Alle resultat





Helen Bekele fra Etiopia vant maratonløpet på 2.24.14, noe som var ny løyperekord. (Foto: arrangøren)





Fyldige felt ble sluppet ut gjennom startportalen i Zürich. (Foto: arrangøren)