Gular IL er en klubb der både utøvere og lag har ambisjoner om toppresultater når de stiller til opp i en konkurranse. Da ble det et aldri så lite prestisjetap da herrelaget ble slått av Gneist i Fristafetten, for en måned siden. Og i samme stafett løp Gular-kvinnene inn til en tredjeplass i seniorklassen.

Men i Askstafetten var Gular tilbake på vinnersporet. Tross alt er dette klubben som har vunnet herreklassen i Holmenkollstafetten hvert år siden 2016. Både for kvinner og menn senior ble det Gular som kunne motta gullmedaljen, og dessuten innkassere premiepengene på kroner 7500 for hvert av seniorlagene.

I Askstafetten var det mange lokale klubber som stilte flere lag, så det var mange lokale løpere som fikk anledning til å konkurrere mot hverandre. Denne gang hadde ikke arrangøren fått inn noen store utenbys klubber for å gi de lokale klubbene litt ekstra konkurranse. Men det var her premiepengene var satt opp for å gi en ekstra gnist i oppgjørene.

I klassen for menn senior var det i den første vekslingen ganske jevnt mellom Gneist og to av Gulars lag, men deretter knep Gular noen små sekunder fra Gneist i hver veksling. Det var arrangørklubb Ask som løp inn til tredjeplassen, men det så ikke selvsagt ut. De lå helt sist etter to etapper, men på den tredje etappen ordnet Daniel A. Johnsen for at Ask avanserte to plasser. Og på den fjerde etappen tok den råsterke Ask-løperen Marius Sørli et solid jafs av forspranget til de andre lagene, og etter dette holdt de tredjeplassen helt inn.

For kvinner senior ledet Gular på alle vekslingene, og i mål hadde de 15 sekunder forsprang til Ask og Varegg, som hele veien kjempet om andreplassen.

I herrer junior ble det laget til Osterøy som kunne løpe i mål, med komfortabel avstand til Aks-77 på andreplass. Men her vekslet det underveies, på andre veksling leverte Phillip Morken pinnen 6 sekunder foran Osterøy. Det var på den fjerde etappen det hele ble avgjort da Osterøys Dagfinn Gjerstad ordnet opp med å løpe inn laget til Aks-77 og veksle 17 sekunder foran dem. Etter det ble det en parademarsj inn til seier for Osterøy-laget.

Aks-77 og Gular tok de neste pallplassene.

I kvinner junior var det kun to lag, Varegg og Ask, og her ble det Varegg som klarte å gjøre unna hver etappe litt raskere enn Ask, og tok dermed seieren.

Se flere bilder fra Askstafetten i bildekarusellen øverst her.

Menn senior:



Inn til 2. veksling for senior herrer: Tore Akerlie har skaffet Gular et par sekunders forsprang til Gneists lag, men Anders Bjørndal kommer jagende like bak.



Det er et Gularlag på tredjeplass også, her får Sivert F. Sellevold pinnen av Daniel Jacobsen, mens han ser at Gjert Sjursen fra Gneist akkurat har gått ut på sin etappe.



Ask lå lenge håpløst langt bak de andre lagene, men etter at Marius Sørli løp en skikkelig superetappe så er laget plutselig på tredjeplass. Her passerer han Daniel Beeder på Gular 2. Lag.



Lucas Marechet på Gneist 2. lag leverer fra seg pinnen.

Resultater menn senior:

Plass Startnr. Lag Tid Deltakere 1 28 Gular 1. Lag 14:48 (Thomas Iversen-Skoge, Tore Akerlie, Andreas Bakketun, Eivind Trym Wikshåland, Eldar Fagerbakke, Jon Petter Stevik) 2 31 Gneist 1. Lag 15:03 (Sindre S. Løseth, Anders Bjørndal, Gjert Sjursen, Philip Massacand, Hans- Magnus Haukøy, Tobias A. Hansen) 3 36 Ask 15:35 (Elias Bergheim, Jon-Henning Hilleren, Daniel A. Johnsen, Marius Sørli, Sigve Lillebø, Sander F. Armond) 4 29 Gular 2. Lag 15:42 (Timmi Aderl, Daniel Jacobsen, Sivert F. Sellevold, Daniel Beeder, Ivar Stefansson, Eric Berge) 5 32 Gneist 2. Lag 15:53 (Kristoffer Hopland, Sondre Haukanes, Ole Martin Flatjord, Lucas Marechet, Aleksander H. Øyen, Tord Andresen) 6 33 Varegg 1. Lag 16:07 (Dan Melling, Ibar Odland, Jovard Karlsen, Fredrik Torgersen, Anders Mjåtveit, Hans Hella) 7 34 Varegg 2. Lag 16:28 (Jonas Gjesdal, Magnus Kallager, Robert Falkevik, Bjørn Hundberg, Trygve Andresen, Andre Åsen) 8 30 Gular 3. Lag 17:27 (Matias Førde, Lars-Olav Apold, Tomas Windheim, Bjarte Bogstad, Olav S. Hammer, Jonatan Grøning)



Vinnerlaget til Gular i herrer senior, med beviset på at pengepremien tilfaller dem: Jon Petter Stevik, Andreas Bakketun, Tore Akerlie, Eivind Trym Wikshåland, Thomas Iversen-Skoge, Eldar Fagerbakke.

Kvinner senior:



I kvinner senior tar Gular føringen helt fra den første etappen, som ble løpt av Erle M. Lyng. Her overlater hun pinnen til Ida G. Forsmo.



På Asks lag leverer Sofie Hustad pinnen til Sigri H. Eliassen.



Det er Tuva T. Fagerbakke som tar sjarmøretappen for Gular og løper inn til en klar seier i kvinner senior.



Det blir et jevnere oppgør om sølvmedaljene mellom Ask og Varegg. Her klarer Mina Sofie Hostad på Asks lag å holde unna for Ulrikke Knudtzon fra Varegg.



De fire fornøyde jentene på Gulars lag kan innkassere premiepengene, i tillegg til medaljene: Synne K. Amundsgård, Tuva T. Fagerbakke, Ida G. Forsmo og Erle M. Lyng.

Resultater kvinner senior:

Plass Startnr. Lag Tid Deltakere 1 6 Gular, IL 06:24 (Erle M. Lyng, Ida G. Forsmo, Synne k. Amundsgård, Tuva T. Fagerbakke) 2 21 Ask 06:39 (Sofie Hustad, Sigri H. Eliassen, Rebekka Birkeland, Mina Sofie Hostad) 3 18 Varegg 1. Lag 06:39 (Alexandra Irgens, Bethine Carlsen, Silje Linstad, Ulrikke Knudtzon) 4 14 Osterøy 07:50 (Lena Hopland, Margrete Fjellskålnes, Anne Lise L. Mastervik, Amalie Hustrudlid)

Menn junior:



Det var felles start for menn junior og senior. Her ser vi juniorlagene til Osterøy (40) og Gular (38): Vegard Trefall og Bjørn J. Bakke.



På andre veksling har Phillip Morken gitt laget til Aks-77 føringen og leder juniorklassen. Laget til Gneist som kommer rett bak konkurrerer i seniorklassen.



Men Eirik Reigstad og Osterøy tar opp jakten.



Gneist veksler: Oskar Ellingsen får pinnen av Martin Mjelde.



Ask veksler: Oskar Natland leverer pinnen til Herman Andreassen.



Osterøys vinnerlag i menn junior.

Resultater menn junior:

Plass Startnr. Lag Tid Deltakere 1 40 Osterøy 16:11 (Vegard Trefall, Torstein Mastevik, Eirik Reigstad, Dagfinn Gjerstad, Simon Skjerping, Magnus Reigstad) 2 41 Aks-77 16:41 (Sondre Langøy, Phillip Marken, Ole Rosnes, Eivind Langøy, Sigurd Aakre, Nikolai Torvund) 3 38 Gular 16:59 (Bjørn J. Bakke, Didrik Refsland, Jone Fadnes, Ådne Hernes, Lukas L. Lie, Benjamin Bjørnstad) 4 39 Gneist 17:14 (Marius K-Valen, Eskil Hagenes, Oskar Ellingsen, Martin Mjelde, Daniel Wasbø, Håvard Nøttestad) 5 42 Ask 17:43 (Tobias Natland, Oskar Natland, Herman Andreassen, Markus E. Heggøy, Sakarias Breivik, Jan-Olav Hilleren)

Kvinner junior:



På Asks lag har Pernille H. Sagevik vekslet til Sarah Adekoya.



Vide Lindvall løper ut på andreetappen for Varegg.

Mathea Schilbred-Eriksen løper Varegg-laget i mål til seier i kvinner junior.

Resultat kvinner junior: