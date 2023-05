Schjongs5er’n er et løp for alle, med to barneløp på 600 m og 1700 m, samt et 5 km-løp med eller uten tidtaking. 5 km løpet er kjent som en perseløype med mange flotte uttrekkspremier. Løype ble kontrollmål i juni 2018, samt en eventuell flomtrase.

Artikkelen fortsetter under annonsen