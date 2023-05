Eli Anne Dvergsdal fra Fana IL slettet den gamle rekorden i dameklassen med god margin da hun løp inn til dagens fjerde beste tid totalt, 28.48. Annie Bersagel, IL Tjalve satte den gamle rekorden på 29.08 for 15 år siden. Det ble også også prestert en sterk vinnertid i herreklassen av August Sveen fra Jotun IL som løp inn på 26.03, vel halvannet minutt bak løyperekorden til Marius Vedvik, Gular IL fra 2015 på 24.29.

Eli Anne Dvergsdal med vinnersjekk på 1000 kr som beste kvinneløper og på 3000 kr for sin nye løyperekord. (Arrangørfoto)

Fra skirenn til landevegsløp

Opprinnelig ble Esefjorden Rundt arrangert som skirenn i perioden 1931-1956. Deretter gikk det over 20 år før Esefjorden Rundt kom på plakaten igjen, nå som landevegsløp. Fra 1976 og utover ble det eksperimentert med forskjellige start- og målområder før løpet fant sin nåværende trasé i 1980.Løpet utviklet seg til en stor folkefest hver 1. mai med over 900 deltakere som rekord i 2009.

Løpet er på 8,5 km og går på asfalt uten særlig høgdeforskjeller. Esefjorden er omkranset av mange vakre fjell, og vegen rundt Esefjorden er en del av de nasjonale turistvegene. Arrangørene hevder derfor at Esefjorden Rundt er "verdens flotteste landevegsløp".

Årets løp

Årets nyvinning var stafett. Det var satt opp to vandrepokaler sponset av Sparebanken og Sognekraft til beste stafettlag for henholdsvis beste idrettslag og bedriftslag. Her stilte det imidlertid bare to lag fra arrangørklubben, Balestrand IL. Her var likevel underholdningsverdien var stor, så arrangørene vil nok prøve igjen neste år.

Med 455 trimmere uten tidtaking, 35 i individuelle konkurranseklasser og 6 stafettløpere endte deltagerantallet på 496 som er en positiv trend fra fjorårets utgave som var den første etter to års "virusfravær". Det ble registret 22 flere deltakere i trimklassen enn i 2022.

