Etter årets sesong er det 20 løpere som er tatt opp som legender i Ski Classics "Hall of Fame" der Britta Johansson Norgren topper med 25 seire. Et utvalg av legendene vil bli invitert til å møtes før og etter sesongen for å diskutere muligheter og problemstillinger knyttet til Ski Classics.

Det første møtet i idrettsutøvernes representasjonsstyre ble holdt forrige fredag.

- Vi har i noen år lett etter hvordan vi kan opprette et organ som over tid skaper en åpen flyt mellom Pro Team-utøvere og Touren. Hva kan være en bedre enn våre SC-legender. De har alle bevist sin dedikasjon for sporten og har også erfaringer fra mange forskjellige aspekter ved Ski Classics. Forhåpentligvis vil dette nye organet over tid fortsette å styrke vår felles plattform der Ski Classics, arrangørene, lagene, løperne, samarbeidspartnere og media møter fansen, sier David Nilsson, administrerende direktør i Ski Classics.

Ski Classics Hall of Fame med komplett liste over alle vinnere med individuelle lenker til deres respektive rekorder, Ski Classics-starter og antall seire. Du kan også klikke på lenkene for å få tilgang til løperens fullstendig statistikk.

Legenden, Anders Aukland, avsluttet karrieren med Summit 2 Senja 2. april i år etter 16 seire og 92 starter i Ski Classics. (Foto: Magnus Östh/Ski Classics)