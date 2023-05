Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Siri Schøne Ness begynte å løpe mer regelmessig som godt voksen dame. Nå er hun blitt 38 år, og hun kan skilte med NM-medaljer fra både maraton og halvmaraton.

– Det hadde vært gøy å løpe under 35 minutter på mila. Så får vi se om jeg kan bli enda bedre, eller om målet får være å opprettholde nivået når alderen begynner å jobbe mot meg, forteller hun i det bredt anlagte intervjuet i mai-nummeret av Kondis.

Der møter vi også 18 år yngre Vebjørn Hovdejord som åpna sesongen med å løpe mila under 30 minutter. Helt fram til januar i år satsa han like mye på langrenn og løping, men så la han skiene på den berømte hylla og satser nå for fullt på løpinga.

– Det langsiktige målet er å bli tatt ut på 3000 m hinder til OL i Los Angelos i 2028, forteller den ambisiøse 20-åringen fra Heddal.

I det nye bladet finnes en grundig test av hele 18 terrengsko. Nå som stiene blir bare og tørre, er det bare å prøve å finne den terrengskoen som passer deg og ditt bruk best.

Hvis du da ikke heller vil gjøre som Christina Forstrønen Bruarøy og løpe barfot. Hun fortsetter sin trening mot halvmaratondebuten – uten sko – i Trondheim til høsten.

Astrid Brathaug Sørset presenterer sitt treningsprogram som hun får fra Ingrid Kristiansen. Denne gangen får vi begges vurdering av hvor viktig det er for løpere å legge inn spenst- og styrketrening.

I det nye bladet finner du også Arne Dag Mykings store intervju med Arne Risa. Han var en av Norges beste løpere på deler av 1960- og 1970-tallet, og etter det har han vært trener og en viktig drivkraft i Gular-miljøet i Bergen. I intervjuet forteller Risa både om hvordan han trente i sin aktive periode, og hva han har gitt videre til de han har trent. Når han ser tilbake, er det ikke så mye han ville gjort annerledes:

– Jeg hadde antagelig et visst medfødt talent for å løpe langt, og det eneste jeg angrer på, er at jeg ikke prøvde meg på maraton, forteller han.

Ernæringsfysiolog Ane Korsvold skriver denne gangen om hvordan kaffe/koffein kan være prestasjonsfremmende gitt at det brukes riktig. Vi får også presentert Ingvill Måkestad Bovims testøkt, og Fredrik Sandvik gir 21 kjappe svar på Andreas Grøgårds spørsmål.

Triatleter som vil prøve seg i konkurranse for første gang, får gode råd fra erfarne Per Morten Hjemgård, assistert av Arild Tveiten, Solveig Løvseth og Vetle Thorn.

I mai-nummeret finner du også Tim Bennetts lederartikkel, småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 3 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave. Den nye digitale versjonen er responsiv slik at sidene lett kan leses også fra mobil og nettbrett.

Her finner du digital versjon av alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7 - 2021.

Siri Schøne Ness fant løpegleden som voksen, og her ser vi 38-åringen i fint driv på St. Hanshaugen i Oslo. (Foto: Bjørn Johannessen)