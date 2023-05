Solen stod fortsatt relativt høyt på himmelen og vinden som hadde vært mer markant tidligere på dagen hadde roet seg da startskuddet gikk. Løypa i Nordmarks12ern er ikke kjent for å være spesielt flat, og mange fryktet nok bakken opp fra Hammeren, samt småkneikene i Ankerveien. Men det gikk raskt unna for både herrer og kvinner.



2 x SK Vidar først i mål i herreklassen

En trio i front satte opp høy fart ut fra start og allerede etter to kilometer var det blitt en god luke bakover. Sjur Krystad Prestsæter og Jostein Rogstad, begge fra SK Vidar, løp sammen de første 5-6 kilometerene, men da sa førstnevnte takk for laget og reiste i fra. Prestsæter, som ble nummer to i Sentrumsløpet for et par uker siden, løp i mål på 37.07 og var over minuttet foran Rogstad, som avsluttet på 38.12. På tredjeplass fulgte Kristoffer Eftedal fra Sandefjord Turn & Idrettsforening.



Sjur Krystad Prestsæter først til mål med god margin. (Foto: Tom-Arild Hansen)

- Det gikk veldig fint i dag. Det var fine forhold og gøy løype. Jeg løp sammen med Rogstad i 5-6 kilometer, til vi kom til Låkeberget.



Nå venter Holmenkollstafetten, 10 kilometer i NM samt Birkebeinerløpet for Krystad Prestsæter.



Karoline Wisløff Rud ble beste kvinne

Madeléne Warvik Holum fra SK Vidar gikk hardt ut fra start, og lå i front etter to kilometer. Men åpningen var nok i hardeste laget.

- Jeg åpnet litt hardt, og foretrekker egentlig løyper som er 10 kilometer kortere. Og bakken opp fra Hammeren var veldig tung, fortalte hun etter å ha kommet til mål som neste beste.

For det var lite å gjøre med vinner Karoline Wisløff Rud. Hun hang med på åpningstempoet, og gikk etter hvert opp i tet og løp i fra. I mål fikk hun 43.23, noe som var 48 sekunder foran Wanvik Holum. På tredjeplass kom Siri Schøne Ness fra arrangørklubben Lyn Ski. Hun løp på 45.27.



Madeléne Wanvik Holum gikk hardt ut og ledet etter 2-3 kilometer. Her foran Henrik Kampen Ellingvåg som tok andreplass i klasse M15-16 år. Vinner Karoline Wisløff Rud (startnummer 150) hang fint med og vant til slutt. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Videointervjuer av vinnerne



