Håkon Moe Berg (17) vant på 8:01:78, og Magnus Øyen (16) satt ny aldersrekord under "3000 m for alle" på Trondheim stadion torsdag. Mari Roligheten Ruud satte ny personlig rekord og tok EMU23-kravet i den innlagte 5000 m for damer.









Artikkelen fortsetter under annonsen