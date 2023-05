Endelig har vi fått våren, og den herlige solen fra en nærmest skyfri himmel tilbake på Sørlandet. Solen smilte like mye som mange blide og snille ansikter, og det var herlig latter, masse jubel langs løypa, og god stemning i start- og målområdet. Kort løype var en runde på 4 km, mens Milslukeren var den dobbelte runden og dermed 8 km.

Det var først ei kort runde med barneløp fra klokken 17.00. Så kom de vanlige løpene som perler på ei snor, og det første var Milslukeren på 8 km klokken 17.15, og kort og ordinær løype på 4 km med start ytterligere et kvarter senere.

Fra starten av barneløpet.

Fra starten av Milslukeren.

Fra starten av kort løype.

Arrangementet fikk besøk av en heiagjeng fra håndball-laget fra Randesund. Jentene bidro med hygge og masse godt humør, og de førte til at mange karusell-løpere trakk på smilebåndet.

Alvin Haarr (7) løper litt i løpet av uka. Han er med på fotball, og derfor får han trent noe og har det gøy. Han kjenner ingen andre barn enn han selv som løper karusellen. Alvin liker seg på Hamresanden, og synes det er fint her ute.

Elise Fjeldstad (28) er ny deltaker i karusellen og løper sammen med familien. Dette løpet er hennes første noensinne i karusellen, så hun har ikke deltatt i karusellen tidligere.

- Det er lett å komme i kontakt med folk. Det er godt miljø og god stemning, og mange liker at det finnes et slikt løp som dette litt utenfor byen i Kristiansand, forteller Elise.

Elise har ikke løpt så mye tidligere og satser ikke så mye på løping, men hun er opptatt av styrketrening og svømming og er også med i triathlon-klubben.

- Løping er bra mental trening, og man lærer seg å pushe egne grenser. Løping er positivt og viktig og bra for helsa, og man kommer seg ut, begunner hun.

Jan Inge Gundersen (43) har vært med lenge i karusellen. Han har vokst opp i Tveit og kjenner derfor Hamresanden godt. Han har de beste inntrykkene av Hamresanden hvor han også har spilt strandvolleyball og tennis. Før var det også rutsjebane her som han var aktiv i. -

- Familien Hamre som sanden er oppkalt etter, de har tenkt før oss, konkluderen han

Jan Inge liker dette løpet siden det er lokalt. Det er herlig og fint ved sjøen, spesielt når det er sol.

- Terrengkarusellen er et flott tiltak, roser Jan Inge som har deltatt i karusellen i 17 år.

Marte Lohne (33) er en av arrangøren fra Falk Media.

- Dette løpet er som alle karuselløp et fascinerende lavterskeltilbud. Alle slags mennesker kan møte opp på dette løpet, og det gjelder enten man er god eller ikke til å løpe. Dette er bare gøy.

Det er første gang som Marte er med her på Hamresanden, og hun er imponert over hvor bra opplegget er for karusellen med alle de frivillige som deltar hver uke.

Marte tror at folk liker det enkle og hyggelige, og det passer med karusellen.

- Det er god stemning her, og det er ikke fokus på resultater. Vi møter hverdagen i karusellen, og vi møter kolleger som vi tidligere har møtt på jobb.

Terrengkarusellen fikk besøk av Kristiansand Postorkester som serverte muntre, folkelige toner og musikalsk vellyd.

