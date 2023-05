Knarvikmila har i år lettet litt på samlingen av de mange arrangementene som pleier å inngå i Knarvikmila-helgen i september, og lagt KnarvikXtreme til den 7. mai.

Det er nok ikke alle som har fått med seg dette, for to dager før løpet er det kun 35 påmeldte, fordelt over lang og kort løype. I fjor deltok nærmere 100 løpere i KnarvikXtreme, da gikk det i september.

Dessuten går løpet samme helgen som et annet arrangement i samme gate, Askøy på langs.

Uansett, deltakerne får med seg en opplevelse i en skogsløype som utfordrer både teknikk og kondisjon. Terrenget er også tørt og fast nå, så det er klart for noen fine løpsopplevelser i naturen rundt Knarvik.

Les om fjorårets løp: