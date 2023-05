I trå med tradisjonene fra VM i halvmaraton i København i 2014 kan alle som ønsker det delta i folkeløp på alle tre distansene. Dette ble en gigantisk suksess i København og har blitt tradisjon i alle seinere VM i halvmaraton. I år blir VM en todagers festival med tre VM-distanser på programmet: 1609 meter, 5 km og halvmaraton og arrangementet er døpt om til "VM i gateløp".



På 5 km og halvmaraton vil masseløpene starte rett etter at VM-løperne for menn har startet. På en engelsk mil starter masseløpene litt før selve VM-løpene for damer og herrer skal avgjøres.



Programmet for VM ser slik ut:

DAY 1 - lørdag 30. september

LOCAL TIME SEX EVENT ROUND 10:00 M Mile Mass Race (non-championship) Final 10:00 W Mile Mass Race (non-championship) Final 12:10 W Mile Road Final 12:20 M Mile Road Final 12:45 W 5 Kilometres Final 13:10 M 5 Kilometres Final 13:10 M 5 km Mass Race (non-championship) Final 13:10 W 5 km Mass Race (non-championship) Final

DAY 2 - søndag 1. oktober

LOCAL TIME SEX EVENT ROUND 11:05 W Half Marathon Final 11:35 M Half Marathon Final 11:35 M Half Marathon Mass Race (non-championship) Final 11:35 W Half Marathon Mass Race (non-championship) Final



Løypa i Riga er flat med en høydeforskjell på ca. 5 m. Den starter ved det nasjonale kunstmuseet og går i mål foran frihetsmonumentet.



Vil du delta på en VM-distanse i Riga 30. september eller 1. oktober i masseløpene kan du melde deg på her!







Målgang: Rett foran Latvias nasjonalsymbol. frihetsmonumentet, ender den engelse milen i VM som i dagens løp i Riga. (Foto: Kjell Vigestad)





Dagens vinnere på "milen": Liga Velvere (th) som løp på 4.56,50 og Ugis Jocis (tv), som vant på 4.15.87 og satta latvisk rekord på distansen som gateløp.(Foto: Kjell Vigestad)



Dette tilsvarer en 1500 m-tid for damer på ca. 4.35 og for herrer på 3.55. Det blir nok ikke hjemmeseier for Latvia i VM i høst.



Pallen for damer. (Foto: Kjell Vigestad)

Damer - de fem beste på en engelsk mil:

Herrer - de fem beste på en engelsk mil:

Full fres for Rimi i Riga - Det var eb gang i Norge



Målportalen for Riga Marathon: Det er Rimi som er hovedsamarbeidspartner med alle de tre store maratonløpene i Baltikum: Tallinn Marathon, Vilnius Marathon og Riga Marathon, mens Rimi-butikkene for lengst er historie i Norge. (Foto: Kjell Vigestad)



2144 løpere i mål: Det var en skikkelig blanding av små barn, unge, halvgamle og gamle som løp 1609 meter i fine omgivelse i Riga i formiddag. (Foto: Kjell Vigestad)



5500 i barneløpet? Arrangøren opererer med at 5500 var påmeldt til barneløpene som gikk rett etter den egelske milen. Så mange var det neppe, men mange av barna nyttet også sjensen til å løpe 1609 m, som er en litt støre utfordring enn puslete 200 og 400 m, som var de lengste utfordringene i barneløpene. (Foto: Kjell Vigestad)





Målgang foran Frihetsmonumentet (Foto: arrangøre/Mikus Klavins)