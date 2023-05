Felles for begge arrangementene er muligheten å vinne en hovedpremie på hele 25 000 kr som trekkes blant alle som deltar. Vinneren må gi fra seg premien til et formål som oppgis ved påmelding. Det kan være et veldedig formål, tur for idrettslaget, skoletur eller et lag eller en forening. Jo flere som deltar for samme formål, jo større er vinnersjansen.

CC-løpet Hamar

Starten for de aller raskeste over 17 år utenfor kjøpesenteret. (Foto fra CC Hamar sin facebookside)

Løypa på Hamar var 2,8 km, og her var det nesten 350 påmeldte, og av dissse deltok 150 med tidtaking. Roger Thompson fra Driv IL/Team Sportsmanden vant løpet på 8:39 med 12 sekunders margin til Erlend Engum, Hamar IL. Ask Alhaug, Hamar Skiklubb var 3. mann i mål med 9:05. Så fulgte de to løpssterke kvinnene, Andrea Brække fra Hamar IL på 9:06 og Ida Gjermundshaug Pedersen, Hamar Politiidrettslag med åtte sekunders mellomrom. Ingunn Nilsen Hagen fra Løten Friidrett tok 3. plassen på 10:04.

Vinner Roger Thompson. (Foto fra CC Hamar sin facebookside)

Andrea Brekke knep seieren i kjente gater. (Foto fra CC Hamar sin facebookside)

Storhamar Hockey U14 stilte opp med hele laget og fikk maks uttelling for mobiliseringen da en av guttene ble trukket ut som den heldige vinner av 25 000 kr som gikk i lagskassa.

Samleside for CC-løpet Hamar

Flere bilder på CC Hamar sin facebookside