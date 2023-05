– Jeg har en liten bom, i tillegg var det noen krevende langstrekk. Men egentlig var det et veldig bra løp. Og jeg er godt fornøyd, sa Pia Young Vik etter å ha løpt inn til seier i den eldste juniorklassen for jenter på dagens NM-sprint i Sandefjord.

Juniorjenta som debuterte i verdenscupen forrige helg, var i dag drøye halvminuttet bedre enn Kristin Melby Jacobsen på andreplass da hun var tilbake i juniorklassen under NM-sprinten i dag. Ingeborg Rygg Eikeland ble nummer 3.

Hos de jevngamle gutta var det Anselm Reichenbach som var best.

– Jeg fikk opp god fart etter hvert, men trodde at det skulle være mulig å slå denne tiden, sa han like etter målgang.

Da det ble klart at NTNUI-løperen som er orienteringsfostret i Oppsal ble norsk mester, smilte han bredt:

– Dette er det største jeg har gjort i o-løypen, og det har nesten ikke gått opp for meg ennå.

Men NM-gull var et faktum, med 4 små sekunders margin ned til Iver Dalsaune Thun. Martin Størmer Antonsen løp inn til bronse.

I yngste juniorklasse for herrer var det Jonas Fenne Ingierd som løper første året i juniorklassen som viste de andre ryggen på dagens NM-sprint:

– Jeg følte meg veldig bra i dag, og har bare gjort et par småfeil i tillegg til at jeg er usikker på noen langstrekk, sa han om løpet som tok han hele veien til toppen av NM-pallen.

En pall han delte med Kristoffer Strømdal Wik – på andreplass og Jone Valdal.

I yngste juniorklasse for jenter var det Synne Sandven som kunne smile for seier og NM-gull etter mye sykdom det første året i juniorklassen:

- Jeg har bare gjort en liten feil på slutten, ellers var det et veldig bra løp, sa jenta fra Notodden med et s smil.

Smile kunne også Sigrid Haugskott og Marie Kravdal – etter henholdsvis 2.- og 3. plass på dagens NM-sprint.

I morgen fortsetter sprinthelgen i Sandefjord med NM-knockout sprint.

Da er det også NM for seniorene, som i dag «bare» hadde Norgescup da senior NM-sprint er lagt inn i NM-veka i Trondheim i juni.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

D 17-18E, 1 810 m:

1) Synne Sandven, Notodden OL, 11.28,

2) Sigrid Haugskott, OL Trollelg, 11.41,

3) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 12.02,

4) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 12.04.

D 19-20E, 1 810 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 10.55,

2) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 11.28,

3) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 11.31,

4) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 11.38.

H 17-18E, 2 260 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 12.50,

2) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 12.57,

3) Jone Valdal, Sandnes IL (Rogaland), 13.15,

4) Alf Petter Lynum, Freidig, 13.27.

H 19-20E, 2 260 m:

1) Anselm Reichenbach, NTNUI, 12.52,

2) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 12.56,

3) Martin Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 13.15,

4) Sander Tonjer Fingarsen, Ås-NMBU Orientering, 13.27.

NC for senior

H 21-E, 2 460 m:

1) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 13.22,

2) Tobias Alstad, Frol IL, 13.25,

3) Mattis Holt, Freidig, 13.40,

4) Jørgen Baklid, NTNUI, 13.42.

D 21-E, 1 920 m:

1) Ingrid Lundanes, Emblem IL, 11.17,

2) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 11.27,

3) Tilda Johansson, Bækkelagets SK, 11.30,

4) Emma Arnesen, NTNUI, 11.34.