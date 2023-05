- En skikkelig opptur, sa Victoria Hæstad Bjørnstad etter å ha avgjort NM-knockout sprint på slutten, og løpt inn til seier i Sandefjord i dag.



Ved passering arena var landslagskollega Andrine Benjaminsen i føringen, men på sisterunden var Hæstad Bjørnstad kjappest, både i hode og bein:

- Jeg tok et bedre veivalg, og da fikk jeg initiativet.

- Det var litt nervøst å løpe i front på de siste postene, men jeg ble også motivert av å ha de andre bak meg. Så det var bare å gripe sjansen.

Det gjorde Fossum-jenta, og holdt unna for nevnte Benjaminsen – som ble nummer 2 og Anne Margrethe Hausken Nordberg på 3. plass.



- Jeg føler virkelig dette er min øvelse, smilte dagens gullvinner.



En seier hun tok etter å ha tatt seg først gjennom morgenens prolog og deretter semifinale på tidlig ettermiddag, før hun altså var best da de 6 løperne i finalen gjorde opp om seieren.



Hos gutta var det Sandefjord-karen Cornelius Bjørk som satte fart i feltet fra start, men da det skulle avgjøres var Ulrik Astrup Arnesen den som gjorde det riktige:



- Jeg tenkte at om jeg skulle ha noen mulighet til å vinne, så måtte jeg være først på nest siste post. Derfor slo jeg til mot denne posten, og det var utrolig moro at det holdt til seier, sa NTNUI-løperen med et stort smil.



God grunn til å smile når en tar sin første medalje i seniorklassen i NM, og når en også kan ta steget helt til toppen av pallen er det ekstra artig!



Han fikk selskap på pallen av den lokale Sandefjord-løperen Cornelius Bjørk – som konkurrerer i drakten til Bækkelagets SK og Trond Einar Moen Pedersli – som var tilbake i o-løypen med bronse på direkten.



Juniorklassene i dag ble vunnet av Ingeborg Rygg Eikeland (eldste juniorklasse for damer), Anselm Reichenbach (eldste juniorklasse for herrer), Martine Arntzen Haug (yngste juniorklasse for damer) og Jonas Fenne Ingierd (yngste juniorklasse for herrer).



NM sprinthelgen blir avsluttet med NM-sprintstafett i Holmestrand i morgen.

Kilde: Pressemelding Norsk orientering

Resultater