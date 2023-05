Det var stor stemning i Leirvåg sentrum allerede kl 10.30 da det første startskuddet gikk. 10 km var først ut tett fulgt av barneløp med over 300 deltagere på startstreken, med eller uten ledsager.



Harald Kårbø fra arrangørklubben Stord tok en klar seier på 10 km med vinnertiden 31.46 i den kuperte og krevende løypen. Baneløperen som nå har satt fokus på motbakkeløp der han er tatt ut til sitt første internasjone mesterskap var godt fornøyd med gjennomføringen av dagen løp. Nærmest fulge Rosendølen Sindre Solbakken Omvik (32.09) og Stordabuen Martin Schel (32.47)



Oda Barthvedhøy tok seieren i kvinneklassen på 40.35. Nærmest fulgte hjemmeløper Kathrine Hillestad (40.58) og Elise Orten (44.35).



Lars Lunde var i en egen klasse på 5 km. Uten å ta ut for mye "jogget" han inn til seier på 15.05. I følge autorisert løypemåler og alt-mulig-mann i Stord IL, Nils Hetleflot, er løypen litt for kort og har i tillegg et totalt nettofall på for mange meter til å bli godkjent. Derfor er heller ikke løypen kontrollmålt og sertifisert. Beste kvinne på 5 km ble Malene Njaastad på 19.32.



Drøye 30 minutter etter målgang på 5 km stilte Lars Lunde opp på startstreken på halvmaraton også. Her fikk han litt mer motstand, men ikke værre enn at det igjen ble en komfortabel seier. 1.18.37 er langt fra et max-løp for Stordabuen, men mer enn godt nok til å ta seieren. Morten Dalhaug fra Vidar fulgte nærmest mens fjorårs-vinner Arnfinn Aadland denne gang måtte nøye seg med 3. plass. Seieren i kvinneklassen gikk til lettløpte Ella Øxnevad på 1.31.43. På de neste plassene Kari Bråtun (Uskedal IL 1.35.21) og Christine Eng (1.42.17).



Totalt var nærmere 1000 deltagere i aksjon under årets Sunnhordland maraton som nok en gang ble en dundrende suksess.





Runar Øvrebø hadde som vanlig regien og full kontroll under årets Sunnhordland Maraton. Her er det Stord Folkehøgskule som er i dialog speakeren. De stilte kvinnesterk opp for å heie på sine medstudenter i det er som elevenes nest siste helg på Stord.





10 km topp 5 herrer

1 Harald Kårbø Stord IL / Aker Solutions 31:46 2 Sindre Solbakken Omvik Rosendal TL 32:09 3 Martin Schei Stord IL 32:47 4 Kristian Solås Mosterhamn 37:22 5 Ola Odland Aker Solutions 37:25

10 km topp 5 kvinner

1 Oda Barthvedøy Nesttun 40:35 2 Katrine Hillestad Stord IL / Stord Friidrett 40:58 3 Elise Orten FRI IL 44:35 4 Ann Helen Salomonsen Aker Solution 45:25 5 Lene Madtsen Vaaland Stavanger 45:39



5 km topp 5 herrer

1 Lars Lunde Stord IL 15:06 2 Kenneth Sunde Ølensvåg 18:07 3 Bjørn Ketil Sørvik Bremnes Seashore 18:13 4 Jonas Dalen Fitjar IL 18:50 5 Torgeir Rørvik Bruket Stord SK 19:05



5 km topp 5 kvinner

1 Malene Njaastad Nesttun 19:32 2 Helene Sæverud Bremnes IL 23:54 3 Sofia Hernandez Zaneski Tjødnalio 24:42 4 Lisa Ulrich Emmerhoff Oyatun Skule 25:05 5 Astrid Aksnes Stord 25:22



Halvmaraton topp 5 herrer

1 Lars Lunde Stord 01:18:37 2 Morten Dalhaug Sportsklubben Vidar 01:19:53 3 Arnfinn Aadland Stord IL 01:20:06 4 Magnus Selsås Fjogstad Stavanger 01:21:08 5 Erik Nilsen Onarheim Stord IL 01:22:39



Halvmaraton topp 5 kvinner

1 Ella Øxnevad Lnett AS 01:31:43 2 Kari Bråtun Uskedal IL 01:35:21 3 Christine Eng Bergen 01:42:17 4 Merete Nybru Stord 01:43:09 5 Trude Sundsteigen Iteam 01:43:39





