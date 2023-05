Med tørre løyper og lite vind var det ideelle forhold for å både løpe og gå under årets utgave av Askøy på langs. Anita Iversen Lilleskare deltok her for første gang, og hun gjorde en sterk prestasjon gjennom de 36 kilometerne i variert terreng. I mål var hun klart beste kvinne, og tiden hennes var bare halvannet minutt etter løyperekorden til Sara-Rebekka Færø Linde fra 2021. Hun hadde en liten feilløping inn mot mål, men både løpet og seieren ble godkjent.

For mennene så var det gjennom mesteparten av løpet Ketil Monssen og Lars Olaf Haaheim som ledet, men Ketil Monssen sikret seg seieren gjennom en langspurt inn mot mål. Og som i fjor så ble det Brynjel Furnes Berland som tok den siste pallplassen.

Kondis kommer tilbake med en stor bildeserie fra Askøy på langs.

Det var start fra Kleppestø kai på den lengste distansen, altså Askøy på langs, 36 km. Men det var også mulig å starte halvveis i løypen.



Løypen som går over hele Askøy er godt opparbeidet med trapper og plankefortau i mange av de vanskelige partiene.

Premiepallen kvinner: Målfrid Hermansen, Anita Iversen Lilleskare og Monika Zsak.

20 beste kvinner, lengste distansen:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 181 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K40-49 3:21:38 2 228 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb K40-49 3:47:09 3 851 Monika Zsak Straume K40-49 4:02:08 4 159 Mari Aabrek Kleppestø K30-39 4:05:47 5 151 Ragnhild Breisnes Utkilen Bergen K30-39 4:15:06 6 166 Eva Nordnes BFG Bergen Løpeklubb K40-49 4:16:31 7 170 Wenche G Enes Varegg Fleridrett K50-59 4:16:46 8 899 Grethe Opdal Strusshamn K30-39 4:18:55 9 880 Linn Åse Bergsvik Ask Friidrett/ Løp Sammen Askøy. K40-49 4:23:01 10 908 Camilla Ianke Fjell K40-49 4:30:19 11 863 Sonja Kløften ASK K40-49 4:40:05 12 940 Ida Meisterplass Erdal K30-39 4:41:38 13 38 Mariann Schei TIF Viking K50-59 4:43:46 14 160 Rikke Skjervheim Erdal K30-39 4:59:57 15 149 Elisabeth Kristoffersen Hauglandshella K40-49 5:02:21 16 864 Elisabeth Karlstad Hæve Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy K40-49 5:14:28 17 104 Marit Gjermstad Varegg Fleridrett K50-59 5:14:53 18 59 Kristin Risvand Mo Florvåg K50-59 5:16:26 19 185 Benedicte Kristoffersen Hauglandshella K50-59 5:16:29 20 922 Mette Fagerheim Varegg Fleridrett / Fjellgeitene K50-59 5:17:44



Mari Aabrek ble fjerde beste kvinne.



Premiepallen menn, lengste distanse: Lars Olaf Haaheim, Ketil Monssen og Brynjel Furnes Berland.

20 beste menn, lengste distansen:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 40 Ketil Monssen BFG Bergen Løpeklubb M40-49 3:02:47 2 177 Lars Olaf Haaheim Varegg Fleridrett M50-59 3:04:28 3 860 Brynjel Furnes Berland Ask Friidrett M20-29 3:07:04 4 106 Ørjan Hannisdal Follese M30-39 3:09:02 4 61 Eivind Svellingen Salomon Norge M30-39 3:09:02 6 929 Tor-Einar Wahl Salomon Norge M30-39 3:27:51 7 942 Robert Sigvaldsen Askøy Fotball M40-49 3:27:53 8 119 Tom-Erik Sund BFG Bergen Løpeklubb M30-39 3:29:43 9 856 Kenneth Christensen Ytre Arna Løpeklubb M30-39 3:34:19 10 158 Eirik Drange Eirik Drange M40-49 3:35:18 11 51 Michael Squarcina Trondheim M30-39 3:36:26 12 122 Inge Lende Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy M50-59 3:37:24 13 189 Robert Nilsen H_400-Aktiv M40-49 3:37:34 14 50 Sjur Breivik Ask Friidrett M40-49 3:39:19 15 20 Johannes Sandvik Førde Bergen M30-39 3:41:32 16 879 Simen Duesund Varegg Fleridrett M20-29 3:47:39 17 132 Nicolas Wertheimer Varegg Fleridrett M30-39 3:48:14 18 27 Sveinar Rasmussen Kleppestø M40-49 3:48:29 19 86 Terje Refvik Hauglandshella M40-49 3:49:00 20 45 Lars Johnsen Kleppestø M40-49 3:49:39

Lars Drange har nettopp ankommet Herdla, der målområdet ligger.



Johanna Haaland er i gang med den delen av løypen som går på rullesteinene på Herdla.



Karina Halstensen Birkelund blir beste kvinne i den korteste løypen, med start på Træet.

20 beste kvinner, kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 958 Karina Halstensen Birkelund Starefossløperne K40-49 1:44:58 2 434 Camilla Ludvigsen Strusshamn K30-39 1:55:44 3 429 Line Feness Armond Ask Friidrett K40-49 1:57:11 4 450 Suzanne Göl-Hausberg Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy K40-49 1:58:09 5 490 Silje Bjørnstad DNB K40-49 1:59:10 6 494 Lene Davanger Løp Sammen Askøy K40-49 1:59:28 7 345 Tindra Ellinor Holmstrom Fromreide Fabu-10A Skole Jenter 1:59:48 8 272 Karina Haraldsen Hauglandshella K30-39 2:05:09 9 493 Margaret A Ellingvåg Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy K40-49 2:09:33 10 974 Britt Karlsen Askøy O-Lag K60-69 2:10:13 11 392 Anne Mette Normannsen Fabu-Lă¦Rer Skole Jenter 2:11:32 12 307 Anniken Schimmer Hoff Fabu-Lă¦Rar Skole Jenter 2:11:33 13 253 Marte Helene Bjørk Paradis K40-49 2:15:51 14 426 Tonje Hernar Stenersen Kleppestø K30-39 2:16:57 15 440 Eli Hjelle Strandkleiv Nesttun K30-39 2:17:04 16 443 Ida Høsteng Åsane Løpegruppe K50-59 2:17:43 17 452 Siri Sandven Oma Bergen K30-39 2:22:36 18 329 Kristin Wu Savland Fabu-10B Skole Jenter 2:26:00 19 416 Sara Sebastian Haugland Fabu-10A Skole Jenter 2:29:18 20 1185 Lise-Mari Granheim Hauglandshella K40-49 2:29:34



Herman Dræge blir beste mann i den korteste løypen.

20 beste menn, kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1100 Herman Dræge Olsvik Videregående M14-17 1:25:04 2 1179 Sakarias Breivik Ask Friidrett M14-17 1:28:03 3 500 Anders Dræge Ask Friidrett M40-49 1:29:52 4 1167 Hector Breivik Ask Friidrett M14-17 1:33:40 5 1173 Petter Ødven Sopra Steria M20-29 1:35:27 6 22 Bjørn Johannessen Field Gneist, IL M30-39 1:40:51 7 498 Bjarne Otto Lyngbø Ask Friidrett M60-69 1:47:41 8 417 Mio Skuterud Stenseth Fabu-9B Skole Gutter 1:48:52 9 439 Preben Storm Strusshamn M30-39 1:50:29 10 369 Morten Krogstad Fabu-Lă¦Rar Skole Gutter 1:57:03 11 465 Torbjørn Göl-Hausberg Perseklubben M40-49 1:58:11 12 976 Martin Nordanger Fabu 10b Skole Gutter 2:02:08 13 406 Johan Wu Savland Fabu-8A Skole Gutter 2:05:11 14 422 Vadym Hlyten Fabu-9A Skole Gutter 2:05:28 15 352 Alexander Skorve Nautnes Fabu-8B Skole Gutter 2:05:56 16 371 Haakon Hjelle Fabu-Lă¦Rer Skole Gutter 2:11:18 17 344 Jostein Palomo Fabu-8B Skole Gutter 2:11:33 18 316 Thorleif Pedersen Fabu-10B Skole Gutter 2:17:25 19 346 Lukas Bratli Fabu-9B Skole Gutter 2:18:25 20 1176 Marius Fevang Thorstensen Askøy Kommune M30-39 2:18:36



Sakarias Breivik inn på andreplass.



Rikke Skjervheim har ankommet Herdla. Da er det bare å bite tennene sammen og fullføre løpet.



Jan Arve Solli er en av drivkreftene i den dugnadsgjengen som har jobbet med å opparbeide den gode turtraseen som benyttes i Askøy på langs. Det er også han som har designet løypen i sin tid. Han var selvsagt å treffe ute i løypen.