Ca. halvparten av traseen i Schjongs5er'n går på sti og turveier med mjukt underlag, og ca. halvparten går på asfalterte veier gjennom boligstrøk og langs elva. Høydeforskjellene er ikke større enn at løypa er forholdsvis rask sjøl om den ikke er det en kan kalle en rekordløype.

Herrevinner Mads Orø Olsen løp på 15.14, og han mente han var i minst like god form nå som da han i fjor satte banepersen sin på 14.34,13.

– Et hovedmål i år er å løpe 5000 m under 14 minutter, og på trening har jeg vært på et høyere nivå i år enn i fjor, fortalte Mads til Kondis etter løpet.

Skal han klare målet, må han altså løpe 1 minutt og 15 sekunder fortere enn det han gjorde i Schjongs5er'n. Den har han vunnet de tre siste årene, og tidsmessig har progresjonen vært fin: 15.37 - 15.27 - 15.14.

I år vant Mads Orø Olsen med 46 sekunders margin til Teodor Hansen som vant klasse 15-17 år og kom på andreplass.

– Jeg hadde selskap fram til ca. 2 km og løp alene derfra. Men vurdert ut fra pusten til de andre følte jeg meg nokså trygg på seieren også før jeg fikk luke, sa Ringeriksløperen som med førstepremien på 1500 kroner gav seg sjøl en fin bursdagspresang en dag før han fylte 21 år.

Maren Karlsen Bekkestad som vant kvinneklassen, er mest kjent som kappgjenger, og hun deltok i fjor på 10000 m kappgang i U20-VM. Men hun konkurrerer også en del i løping og vant nå Schjongs5er'n for andre år på rad. Tida var noe dårligere i år enn i fjor – 19.09 mot 18.33. Marianne Dønnem på andreplass var 15 sekunder bak, og hun tok samtidig en klar seier i 50-årsklassen.

Flere andre veteraner og ungdommer leverte sterke prestasjoner i sine respektive klasser. Gro Strande vant klasse 60-64 år på 22.17. Teodor Hansen med 16.01 i klasse 15-17 år har vi allerede nevnt. Krister Sørgård vant klasse 50-54 år på 17.36, men ble slått av vinneren i klasse 55-59 år, Rune Kavli, som løp på 17.29. Tore Bjerkrheim var best i klasse 60-64 år med 18.57, og også Ger van Graas i klasse 65-69 år sneik seg under 19 minutter med 18.58. Vi må også ta med Magne Bjørdal i klasse 75-79 år som løp på 23.29.

Men for de aller fleste handla det vel så mye om løpsfellesskap og god trim i naturskjønne omgivelser. Terskelen for å delta i Schjongs5er'n er lav, og gledelig var det å se at hele 40 av de 239 som fullførte 5 kilometeren brukte over 30 minutter.



239 fullførende var en fin økning fra 193 i fjor og 105 i 2021. I tillegg til 5 kilometeren var det også barneløp på 600 og 1700 m.





Starten har gått, og forholdene var fine med sol, 10-11 varmegrader i skyggen og bare en svak bris. (Foto: arrangøren)



Maren Karlsen Bekkestad (midten) vant foran Marianne Dønnem (til venstre) og Elisabeth Krauss-Svensrud. (Foto: Runar Gilberg)



Alle resultat



Førstepremien gikk til Mads Orø Olsen (midten), men det ble penger også på andremann Teodor Hansen (til venstre) og Bjarte Bjertnæs. (Foto: Runar Gilberg)





Tore Bjerkrheim (til høyre) klarte med en siste kraftinnsats å spurte forbi Ger van Graas. Begge kunne glede seg over ei tid under 19 minutter. Bjerkrheim vant 60-årsklassen på 18.57 og van Graas 65-årsklassen på 18.58. (Foto: arrangøren)





65 av de 239 som fullførte 5 kilometeren var kvinner. (Foto: arrangøren)



Se bilde av alle deltakerne hos Løpskonsult