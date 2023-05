GALLERI MED OVER 100 BILDER FRA ILSENGLØPET KOMMER MANDAG!

Gunn Helen Westgård (til venstre) og Andrine Gylstrøm Johnsen var to av mange som koste seg med Ilsengløpet på søndag.

I tillegg til 77 på hovedløpet var det 39 som løp drøye 5 km og 15 som gjennomførte 2,2 km på tid. Nyheten med barneløp på 600m uten tidtaking for alle til og med 11 år slo også meget godt an med 73 deltagere. Til sammenlikning var det totalt 77 som vant veien til Ilseng idrettsplass for et år siden, og det siste året før korona-nedstengningen var det 88 deltakere, så her har Ilseng IL gjort mye riktig.

Overveldene oppslutning

- Det var veldig moro og litt overveldende for oss som arrangører. Vi hadde et realistisk håp på å komme over hundre deltakere for første gang, forteller Herman Hørsand i Iseng IL.

- Vi syns at vi har et særlig fint løypenett på Ilseng, som brukes svært mye av folk i Hamarregionen. Vi har jo tenkt at det burde være et større potensial enn det vi har opplevd til nå, fortsetter Hørsand som kan fortelle at de har prøvd å intensivere litt på reklamefronten i år.

Ilseng er viden kjent for sine kulturstier, og selv om det også her er senere vår enn normalt, ble det en fin tur i stieldoradoet med sol og bekvem løpstemperatur. Løpere men litt gjørme på leggene kunne fortelle om litt snø underveis, men i det store og hele fine løpsforhold.

O-løper på topp

O-løperen Sindre Rønning som representerer Nydalens SK kom alene mot mål på idrettsplassen til vinnertida 36:14 på den litt over 10 km lange løypa. Thor Emil Kvernevik fra Vang Skiløperforening løp inn sin nestemann 1:40 min bak, tett fulgt av Magnus Sedeniussen fra Lyn Ski.

Thor Emil Kvernevik er fast deltaker i Ilsengløpet, og i år holdt innsatsen til vangsokningen til 2. plass.

Fristet av Ilsengstien

I kvinneklassen var det ingen som kunne hamle opp med Silje Eklund fra Skreia IL som brukte 41:54. Mariane Myklebust, Hamar IL var dagens andre dame i mål på 44:12 og Elise Mobrenna fra Ullensaker/Kisa IL løp inn til en klar 3. plass på 45:44.

For Silje Eklund var det første bekjentskap med Ilsengløpet, men runden på Ilsengstiene som i 2019 ble kåret til Norges beste tursti fristet den løpssterke totningen til å ta turen.

- Jeg valgte helt feil sko i dag, men kom meg i gjennom ganske greit likevel grei. Det ble en flott fott tur, kommenterte hun etter å ha sikret seieren med god margin med sine karbonsko.

Elise Mobrenna fra Sør-Odal som løper for Ullensaker/Kisa IL på vei mot mål til dagens 3. beste tid i kvinneklassen.

Resultater Ilsengløpet 07.05.2023: 10 km kvinner (25 deltagere): Plass Navn, Klubb Klasse Tid Etter 1 Silje Eklund, Skreia IL 40-49 år 41:54.5 - 2 Marianne Myklebust, Hamar IL Friidrett 50-59 år 44:12.2 +2:17.7 3 Elise Mobrenna, Ull/Kisa 18-19 år 45:44.5 +3:50.0 4 Magnhild Volden 23-39 år 49:09.3 +7:14.8 5 Silje Bolstad, Åslia Skilag 23-39 år 49:16.3 +7:21.8 6 Anne Maren Gaustad 23-39 år 49:18.7 +7:24.2 7 Mari Ovidia Ranestad, Hamar IL Friidrett 18-19 år 49:33.6 +7:39.1 8 Kjersti Væge, Kyrksæterøra Friidrett 40-49 år 51:11.5 +9:17.0 9 Reina Jochems 23-39 år 51:32.0 +9:37.5 10 Ingeborg Thurmann-Nielsen 40-49 år 52:14.9 +10:20.4 10 km menn (52 deltagere): 1 Sindre Rønning, Nydalens SK 23-39 år 36:14.2 - 2 Thor Emil Kvernevik, Vang Skiløperforening 23-39 år 37:54.2 +1:40.0 3 Magnus Sedeniussen, Lyn Ski 20-22 år 38:03.2 +1:49.0 4 Henning Lie, Vang Skiløperforening 23-39 år 38:41.4 +2:27.2 5 Øyvind Flobergseter, Slitarlauget / Norsk Tipping 23-39 år 38:46.5 +2:32.3 6 Andreas Hermansen, Vang Skiløperforening 18-19 år 40:34.4 +4:20.2 7 Rune Svartvadet, Eika BIL 50-59 år 40:36.0 +4:21.8 8 Hans Tore Riibe, Hamar Skiklubb / Norsk Tipping 50-59 år 42:20.4 +6:06.2 9 Peter Johanson 23-39 år 42:39.3 +6:25.1 10 Finn Ansgar Haneberg, Norsk Tipping BIL 40-49 år 42:45.1 +6:30.9 5 km kvinner (27 deltagere): 1 Line Myrvold, Tren Løten 23-39 år 27:27.1 - 2 Jane-Mari Johansen 23-39 år 28:51.3 +1:24.2 3 Christiane Hermansen, Vang Skiløperforening 16-17 år 29:12.6 +1:45.5 4 Line Lunde Bjerke, Tren Løten 23-39 år 29:21.7 +1:54.6 5 Monika Thoresen, Ottestad IL 40-49 år 29:31.5 +2:04.4 5 km menn (12 deltagere): 1 Peder Hagen, FIK Ren-Eng 14-15 år 22:44.8 - 2 Sivert Dåsnes, Vang O-lag 13 år 22:52.4 +0:07.6 3 Helge Dimmen, Nykirke IF 50-59 år 23:02.1 +0:17.3 4 Lars Holten Raknerud, Hamar Skiklubb 13 år 23:34.5 +0:49.7 5 Christian Dahl Pettersen 20-22 år 26:34.5 +3:49.7 2 km jenter (7 deltagere): 1 Maren Østerås, Lund Gård 14-15 år 8:12.0 - 2 Karoline Nydal, Ilseng IL 13 år 8:27.1 +0:15.1 3 Marta Hørsand, Ilseng IL 13 år 9:43.3 +1:31.3 2 km gutter (8 deltagere): 1 Adam Jacobsen, Ilseng IL 13 år 9:16.5 - 2 Ola Viken,Team Viken 12 år 9:18.9 +0:02.4 3 Vilhelm Målsnes Kroglund, Røa IL 12 år 9:38.3 +0:21.8

