Tekst og foto: Sverre Larsen

Da var vi kommet til Kjellandsmila i Søgne, og Søgne er jo den herlige og gode bygda litt vest for Kristiansand, men mange trives i Søgne, og det er jo også gøy å dra kjensel på hverandre, og så møter vi hverandre slik som vi er og har det!

Det var 10 km langløype på programmet, men ellers kunne man også velge ei kort løype på 6,6 km. Og mange møtte opp, og det var nok av biler der ute, og mange ble med, også fra fotballklubben i Søgne, og derfor var det mange unge som løp, og de likte seg godt i løypa!

Det var fellesstart for 10 km klokken 12.30, og gikk starten for 6,6 km klokken 13.00. Begge løypene gikk rundt Kjellandsvannet og Uffortjønn. Og det var ingen som var misfornøyde med stemningen og løpet, og mange hadde forberedt seg også!



Resultater og løpsrapport: Glimrende og krevende løyper da 179 løpere gjennomførte Kjellandsmila i Søgne.





Vi tok en prat med vinneren for 10 km, Simen Koland, og så pratet vi med to øvrige deltakere og med arrangøren.



Simen Koland

Simen Koland (34) mener at utslaget i dag var i starten, siden han fikk ei luke på de andre der. Han løp jevnt og fort hele veien med fin flyt, og han kom først i mål, og det var ei god treningsøkt, og så begynner Simen også å dra på årene.

Simen merket hard konkurranse fra Klungland-familien i Søgne. Han visste at de har løpt mye her ute, og at de kjente til løypa godt fra før. Klungland-familien kjenner terrenget godt, og selv vet ikke Simen Koland så mye om løypene i Søgne annet enn de han har løpt i. Men det var spennende og gøy med konkurranse i dag, og dermed så vet man ikke alltid hvem som har den beste dagen!

Løypa var utrolig tørr og fin. Det har vært et fantastisk og godt engasjement fra folk som har jobbet med å preparere løypa! De som har arbeidet med løypa stelte i stand noen fine stier og veier, og de hadde kuttet røtter, og de hadde laget trapper i stein og i tre. Løpet kan anbefales til alle som liker å løpe i skogen.

Simen var fornøyd med tida, og han lover å komme tilbake neste år!



Øystein Moe.

Øystein Moe (31) var en deltaker på Kjellandsmila! Han kommer opprinnelig fra Trondheim. Han bor i Vågsbygda i dag, og han pleier å være med på løpene i Terrengkarusellen. Øystein har løpt her før, og han har hørt mye om løypa fra kolleger på jobb. Været var bra i det, men det kunne vært mindre vind. Men løypa var fin, og de som planlegger og preparerer løypene, de gjør en ypperlig jobb alle sammen, og det takker vi alle for!

Folkene som er med å arrangere i dag er helt fantastiske, og de bruker av helga og sin fritid. Og opplegget er usedvanlig godt og bra gjennomtenkt! Folk er vennlige, og løpet er vel organisert. Det er alltid hjelp å få om man lurer på noe. Dette er et knallfint område for løping, og man får testet seg, også med den formen som man har inne. Folk løper med et åpent sinn, og mange har gledet seg til dette løpet. Og så er parkeringsmulighetene og parkeringsvaktene helt enestående, og de er flinke til å dirigere bilene!



Rune Mofjell Pedersen.

Rune Mofjell Pedersen (43) er også en av deltakerne. Han har få løpeminner fra Søgne, siden han har løpt lite i Søgne. Men han har løpt på Langenes og Kvernhusvannet rundt. Det er veldig greie løyper. Det er kupert og hardt, og man får testet om man er i form!

Rune forventer at det er en fantastisk dag å løpe i skogen i dag. Han gleder seg til å løpe dette løpet, og han får endorfiner i kroppen når han løper. Og dermed forsvinner mulige smerter og ubehag. Det er mange fine steder, og løpet er kjempefint.

Formen til Rune er stabil og stigende og bra. Han løper nesten hver dag, men alt er jo relativt, og dermed er ikke nødvendigvis formen knallgod selv om man løper mye.

Rune skal ha hare i dag, og det er løpevenninnen Janne Forsdal (38). Hun skal være hare gjennom hele løpet.



Ole Johan Bueklev.

Ole Johan Bueklev (58) er arrangør fra Repstad Eiendom i dag, og løpet blir arrangert sammen med Terrengutvalget. Turområdet i dag er veldig flott. Løypa er godt opparbeidet, og det er noen nye stier og veier i den. Det er enkelte harde stigninger i løypa. Det er mange myrer. Men løypa er enkel og grei å håndtere for alle deltakerne. Og Ole Johan mener bestemt at Kjellandsmila er Sørlandets fineste skogsløype!

Ole Johan mener videre at dette er ei kjempespennende løype. Det er mange frivillige som deltar med å arrangere, både i skogen og i sekretariatet. Det er fantastisk fint vær i dag, og en suveren temperatur. Det er litt vind av og til, men det må vi venne oss til og tåle!

Ole Johan mener at løypa er utrolig bra for folkehelsa. Mange folk deltar. Det er en variert løypeprofil med krevende stigninger og bakker som går nedover. Og det er også flatt, og folk kan gjennomføre løpet uansett form.