- Med førstelaget til NTNUI er seier på NM-sprintstafett målet, sa Sigurd Paulsen Vie etter at laget hadde levd opp til disse selverklærte forventningene.

For klubben som vant gull på Jessheim i fjor, var best også når arena og konkurranseterreng var Holmestrand i år.



Med gårsdagens vinner på NM-knockout sprint, Ulrik Astrup Arnesen, Emma Arnesen, nevnte Sigurd Paulsen Vie – som vant Norgescupsprinten på fredag og Ane Dyrkorn på laget i stafetten som for første gang hadde etappeoppsettet herre, dame, herre, dame, var NTNUI sin førsteoppstilling etter hvert alene i tet.



- For meg var det et fint utgangspunkt å gå ut med nesten halvminuttet ned til Bækkelagets SK. Dermed kunne jeg komme inn i orienteringen, uten å gjøre noen feil. Men jeg ble kanskje litt defensiv i orienteringen, og da jeg så Åsne (Skram Trømborg) fikk jeg opp farten.

- Dermed gikk det både fort og bra etter hvert.



Så bra at Dyrkorn kunne juble for sitt andre NM-gull på rad i NM-sprintstafett da hun var den eneste gjenværende løperen på vinnerlaget fra i fjor.

- Veldig moro å vinne NM-gull, smilte de øvrige i vårsolen i Holmestrand.



For nevnte Dyrkorn var det 4 av den sorten i denne øvelsen, og hun har dermed vært med på samtlige NTNUI-gull på sprintstafett.



En stafett som passer studentklubben fra Trondheim «perfekt», selv om Bækkelagets SK – med Henry McNulty, Marte Gløersen, Cornelius Bjørk og Åsne Skram Trømborg – som vant sølv ga dem noe kamp i dag, viste de gul, grønn, svarte fra Trondheim også sin bredde ved å ha andrelaget – med Jørgen Baklid, Jenny Baklid, Eirik Langedal Breivik og Janne Tjørhom Aasheim – på bronseplass. De tre medaljelagene var i mål innenfor halvminuttet.

Kilde: Pressemelding norsk orientering

Foto: Bjørn Hauge/kondis.no

Resultater

HDHD (51):

1) NTNUI 1, 56.51,

2) Bækkelagets SK 1, 57.08,

3) NTNUI 2, 57.17,

4) Byåsen IL 1, 58.27,

5) Kristiansand OK 1, 58.29,

6) NTNUI 3, 58.48,

7) OL Trollelg 1, 59.14,

8) Nydalens SK 1, 59.25,

9) Freidig 1, 1.00.17,

10) Freidig 2, 1.00.24.