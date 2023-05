Beste resultatet kom på 5 km for kvinner av Latvias meget talentfulle løper, 18 år gamle Agate Caune. Hun slo den tidligere latviske storløperen Jeļena Prokopčukas rekord på distansen fra 2009 med 7 sekunder da hun i en spennende innspurt kom inn på 15.23. Hun løp med det 20 sekunder raskere enn da hun ble nr. 4 på 5000 m i U20-VM i fjor sommer. Hun var strålende fornøyd i det hun krysset målstreken.



Ingen afrikanske løpere var invitert til årets løp, så det var stort sett vinnere fra Latvia på de fire distansene. Sett i forhold til vinnertidene var det veldig hyggelige pengepremier. Maraton ble vunnet på 2.25.43 og 2500 euro (ca. 30.000 norske kroner). 5000 m-resultatet til Caune er langt bedre, men det er de lengste distansene som har de største premiene. Caune fikk 500 euro (6000 norske kroner) for seieren pluss en rekordbonus på 600 euro (7200 norske kroner).



Om ikke vinnertidene var de sterkeste, så var løpet veldig bra for de som ikke løper så fort. Neste uansett hvor lite man hadde trent og hvor gammel man var, så fant man godt selskap underveis. Det var 5 km som hadde det største feltet med 5325 løpere i mål, - om vi da tøyer begrepet "løper" ganske langt.



Stor folkefest i Riga sentrum

Stor deltakelse: Det var store startfelt hele dagen. Først halvmaraton og maraton kl. 08.00 med nesten 3500 til start, så nesten 4000 10 km-løpere kl. 12.30 og endelig nesten 5500 til start kl. 14.30 på 5 km. (Foto: arrangøren)

Løpere i mål:

Distanser Menn Kvinner Totalt Norske løpere Maraton 1024 267 1291 18 Halvmaraton 2008 1078 3086 63 10 km 2029 1695 3724 18 5 km 2150 3175 5325 12 Totalt 7211 6215 13426 111

I tillegg kommer de 2144 deltakerne i lørdagens "engelske mil" pluss mange i barneløpet hvor arrangøren opererer med at det var påmeldt 5500 barn.



Elva Daugava: Byens store elv deler byen i to og to store broer over elva er sentrale i løpet. (Foto: arrangøren)



Raske løyper og ideelt løpevær

Det var sol, 5-6 varmegrader, vindstille og en flat løype som ventet maraton- og halvmaratonløperne ved starten kl. 08.00, så de litt beskjedne vinnertidene skyldes verken været eller en tung løype. Da starten gikk for 10 km-løpet kl. 12.30 blåste det litt og enda litt mer ved 5 km-starten kl. 14.30. Likevel kom de beste tidene nettopp på 5 km.



Da hadde sola varmet godt og det var stor stemning i målområdet hvor selfiene satt løst og premiepallen ble flittig benyttet til å dokumentere innsatsen i løpet. Det var benker nok til alle som ville sitte ned for å prate om løpet. Det var mange boder med fristende mattilbud, selv om det neppe var nødvendig for deltakerne som fikk mer enn nok av mat og drikke på vei inn i målområdet etter medaljen var mottatt.

Sosiale medier: Her kunne man bli fotografert av venner og få dokumentert dagens løp. Startnummer-chippen sørget for at sluttiden kom opp på skjermen. Dette var så populært at løpere sto i lang, lang kø for å sikre dagens beste skrytebildet. (Foto: Kjell Vigestad)



På premiepallen: For de som mente køa ble for lang (se forrige bildet), så kunne man bruke premiepallen og få hjelp av løpets maskot til dagens skrytebilde på sosiale medier. (Foto: Kjell Vigestad)



Mange gode norske plasseringer

Selv om ingen norske eliteløpere tok turen til Riga, så ble det likevel en del norske høyt oppe på resultatlista. På maraton var Rune Engen raskest av de norske med 2.53.53 som ga en 33. plass av 1291 løpere. Beste maratonresultatet sto likevel Bodil Haukø Roaldset for med en 7. plass og 3.13.48 av de 267 damene som fullførte. Det ga også en 2. plass i klasse 35-39 år.



Raskeste norske kvinne på halv: Inger Hystad. Hun løp på 1.34.20 og ble nr. 16 av totalt 1078 damer . (Foto: Kjell Vigestad)



Blant norske menn løp Håkon Mygland raskest med 1.21.34 som plasserte han som nr. 46 av 2008 menn på resultatlista.



Tre fra Valdres på halvmaraton: Daniel Svanheld var nest raskeste norske med 1.24.04 mens Lars Fredrik Brateng løp på 1.34.45. Det var imidlertid Tea Kathrine Berg som var årsaken til guttenes Riga-tur siden hun studerer der. (Foto: Kjell Vigestad)



Alle resultater fra lørdagens og søndagens løp i Riga Marathon



Les også:

Løypa til den nye VM-distansen - en engelsk mil - ble testet i Riga lørdag

Forhåndsomtale:

Riga Marathon - testen foran VM i gateløp til høsten



Kondis.no kommer med mer fra Riga Marathon de to neste dagene