World Mountain and Trail Running Championships samler for andre gang løpere fra ulike disipliner til et felles VM, der de tradisjoenelle motbakke og fjelløpene får selskap av ultradistansen som tidligere hadde eget VM.

Program:

07. juni Vertikal - 7,3 km /1.020 hm

08. juni Trail short - 44,6 km / 3.132 hm

09. juni Trail long - 85,6 km/5.554 hm

10. juni Mountain classic up/down - 15,5 km /751 hm

Dette er de 22 uttatte løperne

Trail long:

Sara-Rebekka Færø Linde, Varegg Fleridrett.

Elisabeth Borgersen, Torpo IL.

Therese Dahl Årvik, Oslo Politiets IL.

Mari Klakegg Fenre, Siljan IL.

Aasmund Kjøllmoen Steien, FIK Ren Eng.

Erland Eldrup, Bodø Bauta løpeklukbb.

Tobias Dahl Fenre, Siljan IL.

Didrik Grytbak Hermansen, Romerike Ultraløperklubb.

Trail short:

Sylvia Nordskar, OSI Friidrett.

Eli Anne Dvergsdal, Fana IL.

Ida Amelie Robsahm, SK Vidar.

Stian Hovind Angermund, Varegg Fleridrett.

Anders Johnny Kjærevik, BFG Bergen Løpeklubb.

Sebastian Krogvig, Romsdal Randoneklubb.

Jonas Hesthaug, Eidsdal IL.

Vertical:

Ida Waldal, Hommelvik IL. (Løper motbakke som senior og Up/down i U20)

Karoline Holsen Kyte, Førde IL.

Nora Markhus, Stord IL.

Eli Anne Dvergsdal, Fana IL. (Løper classic up/down)

Johan Bugge, Eidsvåg IL.

Halfdan Emil Færø, Varegg Fleridrett.

Joel Dyrhovden, Samnanger IL.

Harald Kårbø, Stord IL.

Vi kommer tilbake med en vurdering av deltakerne og deres forventninger på de uilike distansene senere.

Mesterskapets hjemmeside

Reportasjer fra VM 2022:

Stian Angermund ble verdensmester på Short Trail i fjor. (Foto: @jacekbedkowski, Instagram)