Førstkommende helg er det klart for den 7. utgaven av ultraløpet "Soria Moria til Verdens Ende" der 122 deltakere er påmeldt ultradistansene 50 og 100 miles. Dessuten er det debut for en kortdistanse som løper de siste 27 kilometerne, med 40 deltakere. Mye snø mellom Konnerud og Sande gjør at løypa er lagt om der.

Artikkelen fortsetter under annonsen