Magnus Erstad brukte 51.52 på distansen som blir oppgitt til å være 10 engelske mil. Det var fin framgang sammenligna med i fjor da han vant på 53.13. Fram til August Fløs løyperekord fra 2017 var det bare 52 sekunder – og det til tross for at Erstad var ganske så seint ute med påmeldingen. Til Fredrikstad Blad (gjengitt i sa.no) fortalte han:

– Jeg var på Åpen Gård sammen med samboer, to barn og svigermor lørdag formiddag. Jeg var fullstendig klar over at Glommaløpet skulle avvikles, men jeg var ikke påmeldt. Jeg hadde imidlertid med meg skoene i bilen, og jeg tok en joggetur fra Kalnes til Sarpsborg sentrum som oppvarming. Jeg ble etterpåmeldt, men fikk ikke startnummer før fem minutter før start.

Ut fra start var det Geir Gjessing som satte fart, men etter hvert tok Magnus Erstad over, og i mål skilte det 1.24 ned til Gjessing på andreplass. Even Løvås som ble nummer to i fjor, endte nå på tredjeplass med 54.09.

Vinneren av kvinneklassen, Petra Jacoby, deltok i Glommaløpet for første gang og brukte 1.06.21 på ferden. Hun løp sammen med samboeren Alexander Moen hele veien.

– Dette er første gang vi deltar, men det var en veldig fin løype. Det var supert vær, så vi har ingenting å klage over, fortalte hun til sa.no etter målgang. Anette Hauge på andreplass var bare 14 sekunder bak, mens det var et stykke fram til løyperekorden på 59.57 som Camilla Bønøgård satte i fjor.

I alt 521 løpere sprang de 16 kilometerne på tid.

– Vi er godt fornøyd med løpet og deltagelsen. Den var bedre enn i fjor, og deltagernivået var på linje med det vi hadde før pandemien, rapporterer arrangøren til Kondis. Til sammenligning var det 411 som løp på tid i fjor.

I tillegg er det trimklasse uten tidtaking, barneløp og stafett der de 16 kilometerne fordeles på 10 løpere. I år fullførte 75 lag, noe som var en stor økning fra i fjor da 45 lag var med.

Det var sol og gode løpsforhold, og med en bris fra øst-sørøst ble det mer medvind enn motvind.





Anette Hauge som løper for Rolvsøy IF, ble nummer to av damene. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Even Løvås som tidligere i vår snek seg under 2.30 på maraton, ble nummer tre i Glommaløpet. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Alle resultat





Geir Ole Guthu leder an foran Morgan Larsen. Sistnevnte ble nummer to i klasse 55-59 år på 1.03.55. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Mats Pettersen (648) ble nummer fem i 50-årsklassen med 1.01.34, mens Harald Skarpeteig (768) vant klasse 45-49 år på 1.00.17. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Samboerparet Alexander Moen og Petra Jacoby så ut til å ha en riktig så trivelig løpetur, og noe mindre moro ble det sikkert ikke av at Petra vant løpet. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Vinner av herreklassen, Magnus Erstad, hadde også overskudd til å smile til fotografen. (Foto: Rolf B. Gundersen)





I Glommaløpet er det plass til alle, og her ser vi en av løpets aller yngste deltakere. (Foto: Rolf B. Gundersen)