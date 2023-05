Rekordløpet i Lier arrangeres flere ganger årlig, og løpsleder André Hjorteseth forteller til Kondis at løpet planlegger et navnebytte.

– Vi døper om Rekordløpet Lier som vi selv synes har vært en suksess de siste to årene. Nytt navn blir Lierløpet. Vi prøver i enda større grad å skape et null-terskelevent fremover. Like mye fokus på rask og lettløpt trasé, men samtidig økt fokus på familier og barn, forteller Hjorteseth og utdyper:



– Uansett hvor mye vi kommuniserer at «en rekord er personlig», så opplever nok en god del at Rekordløpet er en litt skremmende tittel. «Vanlige folk» som ikke er i boblen vi er i, synes det er skummelt. Men med over 500 påmeldte til søndagens løp fikk vi et tydelig signal på at folk vil være med, sier løpslederen.

Fullt av folk i rundløypa

Som vanlig var det mange som oppnådde gode tider i den nokså flate og raske rundløypa øst for Drammen. Værforholdene var fine med sol og ikke alt for mye vind i den drøye 5 km lange rundløypa. De ulike distansene starter på hvert sitt sted og har samme mållinje – etter én eller flere runder.



På 5 km var Linnea Hove Låhne og og Abdullahi Hassa Ali best med 18.19 og 15.26 som sluttid. Linnea løper i klasse 16 år, og hun vant med et lite minutts margin til Cathrine Grønbech som på sin side vant 18-årsklassen. Kredit også til Torhild Dybwad Mathiesen på tredjeplass som løper i klasse 55-59 år og klarte sterke 19.26. Håkon Engelsen Berg var nest best av herrene med 15.43.

5 km kvinner Rank Name Nation Club Category Time 1 Linnea Hove Låhne NOR Tyrving K16 00:18:19 2 Cathrine Grønbech NOR BUL K18 00:19:12 3 Torhild Dybwad Mathiesen NOR SK Vidar K55 00:19:26 4 Gunhild Stølen NOR NTNUI K23 00:19:41 5 Maja Lindgren NOR IL I BUL K23 00:19:43 6 Kristina Marcelius Hjulstad NOR BUL IL K23 00:19:43 7 Hanne Lie NOR Hokksund K45 00:19:44 8 Line Sørensen-Ødegård NOR K23 00:19:52 9 Linnea Espevik NOR K23 00:20:03 10 Anette Isabelle Jensen NOR Bamford1869 K40 00:20:38 5 km menn 1 Abdullahi Hassan Ali NOR IK Tjalve M23 00:15:26 2 Haakon Engelsen Berg NOR Bøler IF /SK Vidar M23 00:15:43 3 Magnus Lindhjem-Godal NOR Tyrving IL M18 00:16:09 4 Tore Klungland NOR Bøler IF Friidrett M23 00:16:11 5 Jon Fiva NOR TYRVING IL M45 00:16:16 6 Nicolaj Tidemand NOR Bamford 1869 M45 00:16:31 7 Jonathan Alsaker Arentz NOR IF Sturla M18 00:16:34 8 Eirik Fossen NOR Konnerud IL M23 00:16:42 9 Fredrik Haraldseth NOR Asker Skiklubb M23 00:16:47 10 Kristian Johansen NOR Veidekke BIL M23 00:16:59



Karoline Nikolaisen har løpt fort i Rekordløpet flere ganger før, og nå vant hun med 2 minutters margin til Marita Thorsvik Hartz, som snek seg under 40 minutter med 8 sekunders margin.



John Christian Deighan er også en gjenganger i både Rekordløpet og mange andre løp. Siste helga ble han for eksempel nummer to i Råskinnet. Nå var det John Christian Deighan som henviste Lars-Olav Vidvei til andreplassen, 20 sekunder bak.



10 km kvinner Rank Name Nation Club Category Time 1 Karoline Nikolaisen NOR K23 00:37:57 2 Marita Thorsvik Hartz NOR K23 00:39:52 3 Magnhild Karsrud NOR IL Noringen K23 00:40:02 4 Andrea Andersen NOR OSI friidrett K20 00:40:48 5 Åsa Klakegg Thorsen NOR K23 00:40:53 6 Hedda Nerdrum NOR Jevnaker ski K23 00:40:59 7 Oda Nerdrum NOR Ringkollen SK / Team Kaffebryggeriet K23 00:41:35 8 Emilie Eliseussen Ødegaard NOR K23 00:41:52 9 Ane Næsset Ramtvedt NOR Tyrving IL K23 00:42:14 10 Tine Helene Ingjer NOR Blaker IL K23 00:42:37 10 km menn 1 John Christian Deighan NOR Frogner Runners M23 00:33:15 2 Lars-Olav Vidvei NOR Sigdal FIK M23 00:33:35 3 Jakob Lorentsen NOR Koll M16 00:34:02 4 Benjamin Dolva NOR M23 00:34:16 5 Mats Nagelsen Hansen NOR Skagerak sportsklubb M23 00:34:21 6 Göran Kjærstad Winblad SWE OK Moss M23 00:35:31 7 Kristian Werner Nordby NOR Nøtterøy M23 00:35:36 8 Kristian Eriksen NOR M23 00:35:46 9 Håkon Brevig NOR WIL M23 00:36:02 10 Arild Hagesveen NOR Bøler IF M50 00:36:17



Halvmaraton stod også på programmet, og her gikk Marte Gletitsch og Njål Tyssing til topps med henholdsvis 1.26.32 og 1.12.24.



Halvmaraton kvinner Rank Name Nation Club Category Time 1 Marte Gleditsch NOR twr lundmarks K23 01:26:32 2 Vilde Vigerust NOR Bøler IF K23 01:29:06 3 Julie Byhring NOR K23 01:34:43 4 Marit Ann Laulo NOR K55 01:35:32 5 Henny Hall NOR Bamford1869 K40 01:42:25 6 Karense Ulseth NOR Tjøme løpeklubb K40 01:43:29 7 Unni Nesje NOR Bamford1869 Nærsnes Løpeklubb K50 01:47:28 8 Caroline Moskar NOR Snøgg Friidrett K23 01:47:33 9 Carina Lillestøl NOR K23 01:49:27 10 Caroline Marie Wiig NOR SK Vidar K14 01:49:32 Halvmaraton menn 1 Njål Tyssing NOR Velledalen IL M40 01:12:24 2 Michal Brandebura POL M40 01:12:52 3 Jørgen Feldt Sandnes NOR M23 01:12:54 4 Dag Skretteberg NOR Team Skretteberg M40 01:13:48 5 Lasse Rustadbakken NOR M23 01:15:26 6 Aksel Overskott NOR B&Y RC M23 01:17:01 7 Peter Jensen DEN Romerike Ultraløperklubb M45 01:18:57 8 Martin Stray Egeberg NOR SK Vidar M23 01:19:36 9 Espen Medbø NOR Oslofjord Triatlon M40 01:22:10 10 Lars Martin Falck NOR Romerike Ultraløperklubb M23 01:22:57



