Sjøl om det var sol og perfekt løpstemperatur, var det så mye vind at det påvirka tidene noe. Mellom 3 og 5 km fikk løperne en frisk motvind, og de som løp 10 km fikk den på nytt mellom 8 og 10 km.

Senay Fissehatsion har før i år løpt så fort som 28.30 på 10 km og topper med det den norske årsstatistikken. Nå løp han alene i tet og gikk nok ikke helt i kjelleren, men satte likevel løyperekord med 30.01.

Per August Halle Haugen har 16.13 som pers på 5 km, og at han nå var en del sekunder bak, forklares nok med at han denne gangen løp solo under heller krevende vindforhold.

Astrid Brathaug Sørset vant 10 kilometeren for kvinner på 35.53 og var halvannet minutt foran Angelica Karlsen på andreplass. Bare 15 år gamle Venus Abraham Teffera imponerte med 37.44 på tredjeplass.



Starten på 10 km har gått, og vi ser vinneren i kvinneklassen, Astrid Brathaug Sørset, helt til venstre. (Foto: Nils-Erik Bjørholt)



På 5 kilometeren for kvinner var Amalie Meland Mathisen først i mål med 20.12, tett fulgt av Hannah Martine Bergh. Per August Halle hadde 49 sekunders forsprang til andremann Kifer Jolson i mål.

Dette var den andre utgaven av Graabein-løpet, og løpsleder Asle Lien var fornøyd med både deltakelsen og arrangementet. At sola smilte, betydde nok mye for opplevelsen.

– Selv om vi vet at de fleste ihuga løpere stiller opp både i regn, sludd og vind, er det nok en kjensgjerning at det kommer flere etteranmeldinger med det været vi hadde i dag. Når det gjelder publikumsoppslutning, er været definitivt alfa omega, noe som viste seg i dag. Godt vær er en viktig faktor for et godt arrangement, forteller løpsleder Lien til Kondis.

Han legger til at det var økt deltakelse på både 10 km, 5 km og barneløpet sammenlignet med i fjor. 103 fullførte barneløpet, 68 tok seg til mål på 10 kilometeren og 74 på 5 kilometeren. Det gir til sammen 245 deltakere.

I tillegg var svært mange frivillige i sving i arrangørstaben.

– I Graabein står frivilligheten meget sterkt, og det har nok vært totalt rundt 50 personer som har jobbet før, under og etter løpet. De fleste av dem er godt voksne. Nesten samtlige er over 50 år, og vi kunne ikke klart dette arrangementet uten dem, forteller Asle Lien som sjøl var en ivrig og god løper på 1990-tallet.



Senay Fissehatsion så ut til å ha en del å gå på og løp med et smil om munnnen. (Foto: Nils-Erik Bjørholt)



Bare 15 år gamle Venus Abraham Teffera imponerte stort med å bli nummer tre av kvinnene med 37.44. ​(Foto: Nils-Erik Bjørholt)



10 km kvinner 1. Astrid Brathaug Sørset [48] 1990 Tyrving IL 35:53 2. Angelica Karlsen [73] 2000 Moss IL 37:22 3. Venus Abraham Teffera [54] 2008 Sk vidar 37:44 4. Eline Granne [45] 1992 Team Drøbak Multisport 39:23 5. Margrethe Frank [43] 1998 45:19 6. Trine Olafsrud [33] 1990 Team Lapskaus 45:36 7. Kari Brekke [12] 1974 Sport 1 Røyken/ Team Lapskaus 46:08 8. Tea Henriette Bruksås [82] 1979 T.H.B 47:45 9. Ann Elisabeth Gunnulfsen [76] 1962 Bamford1869/Sport1Røyken 48:24 10. Hanne Grethe Fagerland [63] 1979 Chemring Nobel 50:00 10 km menn 1. Senay Fissehatsion [29] 1995 Ullensaker Kisa 30:01 2. Martin Kristiansen [59] 1995 Sætre IF Graabein 32:17 3. Michael Ande Tesfamichael [30] 1990 IL BUL 33:52 4. Eric Holtquist [34] 1981 Ås IL 37:46 5. Johan Widen [44] 1981 Ås IL 38:14 6. Jon Fredrik Strandrud [80] 1974 Ås IL 40:33 7. Simen Øyen [40] 1997 41:48 8. Jonatan Sandaker [69] 2003 41:54 9. Francis Gautneb [78] 2004 42:07 10. Roger Christiansen [56] 1966 Tjøme Løpeklubb 45:51

Heimefavoritten Martin Kristiansen ble heia fram av entusiastiske tilskuere, og Martin ble nummer to på 10 km med 32.17. (Foto: Nils-Erik Bjørholt)

5 km kvinner 1. Amalie Meland Mathisen [560] 1996 EY BIL 20:12 2. Hannah Martine Bergh [572] 2009 IF Sturla 20:35 3. Filippa Luther [536] 2009 Team Luther 22:11 4. Julie Bingen Larsen [539] 1995 Löplabbet 22:28 5. Henriette Kroken [564] 1997 22:29 6. Britt Halvorsen [570] 2003 24:12 7. Tine-Sophie Tørlen [568] 1985 24:14 8. Hanne Lulu Holst [502] 1989 24:40 9. Filippa Bergh [573] 2012 Team m&m 24:46 10. Ellen Reiner-Vestli [514] 1972 Sætre Idrætsforening Graabein 25:34 5 km menn 1. Per August Halle Haugen [529] 2009 Runar IL 16:56 2. Kifer Jolson [552] 2004 17:45 3. Thor Kristian Øvergaard [558] 1989 Team Kristiansen 18:01 4. Kim Kristiansen [566] 1984 Bamford 18:01 5. Andreas Myhre Wiig [554] 1993 19:00 6. Knut Hesthammer [523] 1992 19:08 7. Tindre Bjørholt [537] 2009 Graabein 19:38 8. Benjamin Beitnes Johnsen [527] 2010 Gui 19:41 9. Linus Selander [545] 2009 Larvik Ski 20:33 10. Knut Tiller Thoresen [569] 2008 21:11



Alle resultat





13 år gamle Per August Halle løp inn til en klar seier på 5 km. Arrangøren hadde også utlyst et stipend på 4000 kroner i form av utstyr fra den lokale sportsbutikken til beste unge løper på 5 km. Kravet var at en måtte være født i 2007 eller seinere, og det oppfylte Per August. (Foto: Nils-Erik Bjørholt)





Hannah Martine Bergh som er født i 2009, fikk også "Stipend Ung" etter å ha blitt nummer to på kvinnenes 5 km med 20.35. Her har hun følge av Filippa Luther som ble nummer tre. (Foto: Nils-Erik Bjørholt)