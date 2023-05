Med 189 deltagere totalt på de tre distansene 2 km, 5 km og 8,5 km ble det litt ned fra fjorårets nesten sensasjonelle oppslutning om løpet fra Magnor Glassverk. Deltakelsen i aktive klassene var imidlertid ganske så lik med 90 startende. Krystallmarsjen var et av få løp som ble arrangert både i 2020 og 21. Mens de aller fleste løpene i fjor hadde et stykke igjen til 2019-nivå i oppslutning, ble det på Magnor en markant økning og den største oppslutningen på over 20 år. Tradisjonelt har Krystallmarsjen blitt arrangert Kr. Himmelfartsdag, men i koronaårene ble løpet utsatt til høsten. I fjor ble det løpet igjen lagt til tidlig mai, noe som har vist seg å slå positivt ut.

Jaget av ungdommen

Cathrine Andersen og Team Driv Trening kunne innkassere seieren etter et spennende oppgjør med Anna-Lena Keute og unge fremadstormende Emilie Ruud Lia fra Team Vinger som ble slått med henholdsvis 12 og 15 sekunder av Skarnes-dama.

- Løpet mitt var fullklaff. Jeg gikk hardt ut og følte det gikk bra hele veien inn. Det var en spennende fight med ungjentene som jagde bak, men seieren smakte så utrolig godt. Det betyr så mye, betror den lykkelige vinneren som ikke er redd for å stille opp i konkurranser om det er på sykkel, ski eller med løpesko.

Kvinneklassen ble for øvrig dominert av jenter i 12-16-årsklassen som hadde 6 av de 10 beste på totallista.

Ungdom helt til topps

I herreklassen var det to ungdommer som var aller best. 16-åringen Martin Holtet fra KIL Friidrett ble en ganske så overlegen vinner på 31:11, mens to år yngre Fabian Vibekken fra Ullensaker/Kisa IL knep 2. plassen 44 sekunder bak vinneren og rett foran nesen på Jarle Marvik.

5 km ble vunnet av Olivia Svendby og Fabian Persson, begge fra arrangørklubben Magnor UL.

En to år yngre Martin Holtet da han som 14-åring løp inn til 2. plass i Krystallmarsjen. (Foto: Janne Slorafoss)

Magnor ULs nettsider

Krystallmarsjen 2023 på Facebook

Samleside for Krystallmarsjen med reportasjer og alle resultater siden 2002

De beste i Krystallmarsjen 07.05.2023: Kvinner 8,5 km: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Cathrine Andersen Team Driv Trening K30-39 38:43 00:00 2 Anna-Lena Keute DCR K30-39 38:55 00:12 3 Emilie Ruud Lia Team Vinger K12-16 38:58 00:15 4 Julie Borge Granli IL K12-16 39:11 00:28 5 Christian Magnusson Kil Friidrett M12-16 40:17 01:34 6 Berta Morral Oslo K30-39 40:26 01:43 7 Dorthe Lillebekk Magnor UL K12-16 40:34 01:51 8 Kristine Galaasen Dæmroen K21-29 41:08 02:25 9 Synnr Bergkvist Magnor UL K12-16 41:12 02:29 10 Serine Boisen Oppstad K12-16 42:55 04:12 Menn 8,5 km: 1 Martin Holtet Kongsvinger I.L Friidrett M12-16 31:11 00:00 2 Fabian Vibekken Ullensaker Kisa IL M12-16 31:55 00:44 3 Jarle Marvik Vikings M30-39 31:58 00:47 4 Joakim Lia Runnerboy M30-39 32:10 00:59 5 Johan Kolbjørnsrud Kjeller M21-29 33:11 02:00 6 Mats Emil Sand Kongsvinger M30-39 33:46 02:35 7 Birger Andreas Bråthen Magnor UL Ski M50-59 33:59 02:48 8 Magnus Vestmo Almåsbak Grue IL M12-16 34:16 03:05 9 Ole Morten Korsmo Kongsvinger IL Friidrett M40-49 34:20 03:09 10 Harald Lunde Granli IL M50-59 34:31 03:20 Jenter 5 km: 1 Olivia Svendby Magnor UL K12-16 33:47 00:00 2 Hanna Kristine Gaustad Oppstad IL K12-16 37:28 03:41 Gutter 5 km: 1 Fabian Persson Magnor ul M12-16 23:10 00:00 2 Alexander Gulbrandsen Magnor UL M12-16 23:52 00:42 3 Emil Halvorsrud Fjelltun IL M12-16 25:00 01:50

ALLE RESULTATER