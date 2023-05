Det ble ganske klare seire i de to distansene i KnarvikXtrem, som foregikk i terrenget rundt omkring Knarvik Stadion. Brødrene Andreas og Jonas Iversen Lilleskare hadde nemlig meldt seg på hver sin distanse, 5,5 og 11 km, som var henholdsvis en og to runder i skogsløypen. Og det gikk unna med de to løpetvillingene, det ble differanser på flere minutter til de neste menn i mål. André Aasen løp inn til andreplass i den lange løypen. Han startet med å henge på de to ungdommene, men fortalte etter løpet at han raskt fant ut at det ikke var noen god ide.

Nå ble det en klar seier blant jentene også. I den lange løypen vant Marianne Korsvold fra Uskedal IL med god margin til Amanda Osa fra Laksevåg TIL. Her tok Veronika Ask Stuksrud den siste pallplassen.

Litt jevnere ble det i kortløypen der Kari-Anne Simonsen løp inn som beste kvinne 17 sekunder foran Emilia Osa.

Vanligvis er alle arrangementene som inngår i det som heter Knarvikmila pakket inn i en langhelg i september, men arrangørene hadde i år plassert KnarvikXtrem til den 7. mai. Grunnen til dette er at de skal arrangere en stafett den fredagen som KnarvikXtrem pleier å gå i Knarvikmila-helgen.

Slik flyttinger tar gjerne litt tid å innarbeide, og nå på vårparten er det også flere konkurrerende løp. Dagen før gikk Askøy på langs, som gjerne appellerer til de samme type løpere som dem som deltar i KnarvikXtrem.



André Aasen må innse at det ikke er en god ide å henge på de to brødrene i front, men han tar en klar andreplass i langløypen.



Marianne Korsvold blir beste kvinne i langløypen. Bjarte Osa henger i ryggen på henne, og tar tredjeplass i herreklassen.



Premiepallen herrer lang løype: André Aasen, Jonas Iversen Lilleskare og Bjarte Osa.

Resultater menn lang løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 173 Jonas Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb M15-17 0:50:33 2 154 André Aasen BFG Bergen Løpeklubb M30-34 0:56:13 3 171 Bjarte Osa Laksevåg TIL M50-54 1:04:19 4 179 Vebjørn Haugsdal BPI M30-34 1:04:28 5 158 Sebastian Ketema-Schwalbach LAG Saarbrücken M40-44 1:09:24 6 155 Bjarne Vaage Bergen M30-34 1:09:28 7 165 Viktor Nilsson Bergen M30-34 1:10:16 8 161 Andreas Kjelby Tørvikbygd IL M30-34 1:11:04 9 159 Lars Olav Knutsen Samnanger IL M60-64 1:14:43 10 174 Eirik Johnsen Ramstad Langballe løp og Sykkelklubb M35-39 1:16:08 11 151 Matt Chamberlain Bergen M55-59 1:21:56 12 156 Endre Thomassen Norconsult BIL M30-34 1:23:18 13 178 Trygve Gerhardsen Morvik M40-44 1:27:01 14 177 Aksel Klementsen Aksel Klementsen M15-17 1:27:38 15 166 Fredrik Olufsen Hordvik M35-39 1:37:32 16 176 Tommy Klementsen Alversund M45-49 1:43:43 17 157 Stian Haugen Loddefjord M45-49 1:53:58



Premiepallen kvinner lang løype: Amanda Osa, Marianne Korsvold og Veronika Ask Stuksrud.

Resultater kvinner lang løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 153 Marianne Korsvold Uskedal IL K40-44 1:07:53 2 172 Amanda Osa Laksevåg TIL K15-17 1:10:30 3 168 Veronika ask Stuksrud Bergen K30-34 1:15:08 4 163 Hanne Liland Varegg Fleridrett / Fjellgeitene K50-54 1:17:53 5 164 Lisa Shortland Laksevåg K40-44 1:37:12 6 175 Martine Hansen Bergen K30-34 1:38:38



Samuel Evjen i fint driv gjennom skogsløypen med mye kupert terreng. Linn Evjen følger på.



Kari-Anne Simonsen blir beste kvinne i KnarvikXtrem, kort løype. Nikolai Færø henger seg på.



Emilia Osa.



Premiepallen kvinner kort løype: Emilia Osa, Kari-Anne Simonsen og Karen Wærdahl.

Resultater kvinner kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 111 Kari-Anne Simonsen Isdalstø K40-44 0:36:14 2 122 Emilia Osa Laksevåg TIL K15-17 0:36:31 3 101 Karen Wærdahl Straumsgrend K35-39 0:39:19 4 114 Jorunn Margrete Blindheim Isdalstø K40-44 0:40:32 5 126 Ragnhild Repol Namtvedt Sletta K15-17 0:41:36 6 110 Elise Tollefsen Eide Fyllingsdalen K25-29 0:44:15 7 103 Helene Hauger Norheimsund K35-39 0:44:28 8 102 Christine Eide Skodje K35-39 0:44:56 9 115 Nellie Cecilia Taule Fil Aks-77 K15-17 0:45:21 10 107 Cathrine Herfindal Kvinge Alversund K45-49 0:49:15 11 100 Sølvi Ulvund Alversund K45-49 0:49:19 0 121 Erle Marie Korsvold Uskedalen il K10-12 1:02:11 0 120 Frida Fosse Rødland Frekhaug K10-12 1:02:12 12 104 Linn Evjen Frekhaug K35-39 1:06:31



Premipall herre kort løype: Øystein Aamli, Andreas Iversen Lilleskare og Trond Austrheim.

Resultater menn kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 116 Andreas Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb M15-17 0:25:24 2 112 Øystein Aamli Fil Aks-77 M35-39 0:28:47 3 123 Trond Austrheim Frekhaug M50-54 0:35:28 4 124 Bjørn Breistein Alversund M50-54 0:40:11 5 117 Wyatt Soutzo Olsvik M45-49 0:40:55 6 105 Olav Leivestad Equinor BIL Mongstad M35-39 0:43:18 7 113 Klaus Nikolai Takle Brekke IL M70-74 0:44:51 8 118 Nikolai Færø Eikanger IL M35-39 0:45:27 9 119 Atle Bergseth Auseklis - Latvia M70-74 0:45:37 10 160 Alexander Wigsten Laksevåg M35-39 0:45:44 11 109 Maris Muca LFN Bergen M50-54 0:46:34 0 125 Samuel Evjen Frekhaug M10-12 1:06:31



Klassevinnerne i den lange løypen: Amanda Osa, Bjarte Osa, Veronika Ask Stuksrud, Marianne Korsvold, Eirik Johnsen Ramstad, André Aasen, Sebastian Ketema-Schwalbach, Lars Olav Knutsen, Hanne Liland.



Klassevinnerne i den korte løypen: Klaus Nikolai Takle, Trond Austrheim, Wyatt Soutzo, Emilia Osa, Cathrine Herfindal Kvinge, Kari-Anne Simonsen, Karen Wærdahl, Elise Tollefsen Eide.

Vebjørn Haugsdal løp lang løype:

– Det var veldig gode forhold, stort sett tørt hele veien, bortsett fra et lite parti, forteller han.

– Løypen har litt av alt: flatt i begynnelsen, så går det rett inn en myr og så går det oppover. Og deretter skal man ta en runde til.