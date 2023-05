Til sammen fullførte 625 løpere 5 km, 10 km eller halvmaraton. Milløpet og halvmaratonløpet var omtrent jevnstore med 242 og 238 løpere i mål, mens 145 løp 5 kilometeren. I tillegg var barneløpet fulltegna med 400 påmeldte unge sprekinger.

Gunbjørg Herveland i Sandnes IL rapporterer til Kondis at den gamle deltakerrekorden som skrev seg fra 2017, ble slått – på en dag som var veldig velegna for løping.

– Været var helt fantastisk med sol hele tida og temperatur på ca. 15 grader. Det var litt vind i starten under 5 kilometeren, men den avtok nok litt utover dagen etter hva jeg forstod på de som var ute i løypa, forteller Herveland og oppsummerer det hele slik:

– Stemningen på stadion og ute i løypa var fantastisk. Alt gikk usedvanlig godt, og vi er svært fornøyd.

Godt fornøyd var sikkert også Preben Aase og Therese Bjorvand som vant 5 kilometeren på henholdsvis 17.53 og 21.14.





Preben Aase (midten) vant 5 kilometeren foran Bryan Ahmadi Sebastian (til venstre) og Leif Johannes Omland. (Foto: Christine Eikeberg)



Therese Bjorland kunne klatre øverst opp på pallen, mens Marie Svela (til venstre) ble nummer to og Hanna Vølstad nummer tre på 5 kilometeren. (Foto: Christine Eikeberg)



To kvinner – Therese Skeie og Christina Toogood – snek seg under 40 minutter på 10 kilometeren. Vinnertida til Skeie ble 39.48, mens Toogood løp på 39.59. Herreklassen ble vunnet av Einar Kalland-Olsen på 33.26. Han hadde over 1 minutts forsprang til Øystein Wergeland på andreplass.

10 km-løperne legger av gårde. Vi ser herrevinner Einar Kalland-Olsen i første rekke til venstre med startnummer 592. (Foto: Christine Eikeberg)



Halvmaraotnløpet ble vunnet av Lars Stangeland som kom i mål på 1.19.26, og Kine Bjerk Nøttveit som brukte 1.28.09. Løypene i Sandnesløpet er ikke av de aller raskeste siden de har noen bakker og går på en blanding av grus, kjerreveg og sykkelsti.





Alle resultat



Start og mål foregår inne på Sandnes stadion. Her er det halvmaratonløperne sin tur til å slippe kreftene løs. (Foto: Christine Eikeberg)