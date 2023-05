Arrangeres for 30. gang

Birkebeinerrittet arrangeres i år for 30. gang. Rittet går lørdag 26. august og gjennomføres i en spesiell Jubileumstrasé. Det innebærer at arrangøren tar tilbake første del av den opprinnelige traseen fra -93 og -94 hvor man sykler via Vivelstadsvea ned til Åstadalen og opp igjen til gåpartiet i Djuposet.

Løypa forkortes med to kilometer og de krevende steinpartiene fra Svartåfloen ned til Djuposet erstattes med fin grusvei. Start går i Rena sentrum og målgang finner sted ved Håkons Hall, Lillehammer. Løypa er 84 kilometer med en samlet stigning på 1574 høydemeter.

Seedingritt 2023

Birkebeinerrittet har seedet puljestart og seeding til årets ritt foretas på grunnlag av resultater fra Birkebeinerrittet 2017-2022, UltraBirken sykkel 2018-2022 samt resultater fra godkjente seedingritt fra 2022 og 2023.

Årets seedingsritt er som følger:

Dynamisk seeding

Din startpulje og starttid vil kunne endres flere ganger i løpet av sommeren ut fra hvor du til enhver tid ligger på "rankinglisten".

Endelig pulje og starttid vil bli oppgitt på ditt startkort ca. 1-2 uker før rittet.

