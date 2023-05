Suunto, som er kjent for friluftslivs- og idrettsutstyr av høy kvalitet, lanserer nå sin nye Suunto Vertical sportsklokke. Klokken har et stort display med avanserte navigasjons- og kartfunksjoner. I tillegg, påstår Suunto i en pressemelding, skal klokka ha den beste batterikapasiteten på markedet. Klokka kan dessuten lades opp med sollys.

– Suunto Vertical er for mennesker som holder seg aktive og som stadig er ute etter å tøye sine egne grenser. Klokkens design og størrelse gjør den solid, og terrengkartene fungerer i frakoblet modus over hele verden, slik at brukeren har all nødvendig informasjon, sier Petri Lehtovirta som er Product Manager i Suunto.

Suunto Vertical-klokken finnes i åtte forskjellige versjoner, hvorav fire av rustfritt stål (pris kr. 6590,-) og de øvrige fire av titan (pris kr. 8790,-). Titanklokkene kan lades opp ved hjelp av sollys.



Banebrytende funksjoner og høykvalitets materialer

Suunto Vertical-klokkens mange funksjoner og slitesterke design skal passe utmerket for eventyrlystne friluftsmennesker, men den egner seg også for fitnessentusiasten, skriver Suunto i sin pressemelding. De nye, detaljerte offline-kartene skal gi Suunto-applikasjonen enda en avansert navigasjonsfunksjon. Brukeren kan benytte kartene og navigasjonen kostnadsfritt over hele verden. Termiske kart, 3D-kart og beskrivelse av veiflate skal gjøre det enkelt å finne og planlegge ruter i Suunto-applikasjonen. Deretter kan den planlagte ruten synkroniseres med klokken.



Termiske kart (heatmap), 3D-kart og beskrivelse av veiflate skal gjøre det enkelt å finne og planlegge ruter i Suunto-applikasjonen.

Batteriet på den nye titanklokken med solopplading skal, i følge produsenten, vare i 85 timer. Batteriet i klokken av rustfritt stål skal vare i 60 timer. Ønsker man at batteriet skal vare enda lenger, kan man bruke Tour-modus, som gir 500 timers kontinuerlig registrering av data ved trening. En klokke i Tour-modus vil vare i opptil 60 dager ved daglig bruk, uten behov for lading. Titanversjonen varer i inntil et år.



Titanversjonen av Suunto Vertical kan lades opp ved hjelp av sollys. Denne skal gi minst 30 prosent mer energi på dager med sol.



Titan-versjonen av Suunto Vertical veier 74 gram, mens stål-versjonen veier 86 gram.

Suunto-applikasjonen, sammen med tjenestene fra en lang rekke samarbeidspartnere, skal gi avanserte treningsverktøy og mange valgmuligheter for å tilpasse Suunto Vertical-klokken etter egne behov. Suuntos nye Training zone-funksjon skal gi presis angivelse av treningsmengde, fremgang og restitusjon, samt tilgang til soveanalyser og tips fra en AI-basert Suunto-trener. Gjennom ulike tjenester fra samarbeidspartnere, bl.a. Strava, Training Peaks og Komoot, skal brukerne kunne bli en del av et felles miljø og motiveres til å delta i konkurranser og spennende begivenheter.



Suunto Vertical-klokken har 97 forskjellige sportsmoduser, samt muligheten til å opprette persontilpassede moduser.

Tekniske opplysninger

Batterikapasiteten på titanklokken er opptil 85 timer, og klokken i rustfritt stål har en batteritid på opptil 60 timer.

Den solbaserte ladefunksjonen på titanklokken skal gi minst 30 prosent mer energi på dager med sol.

Flere navigasjons- og kartfunksjoner.

Vekt: titan 74 gram. Stål 86 gram.

Display: safirglass, 1,4”.

Registrering av daglig aktivitet: f.eks. skritt, puls, søvn, kalorier, stress.

Klokken er vanntett på opptil 100 meters dyp.

97 forskjellige sportsmoduser, samt muligheten til å opprette persontilpassede moduser.

Suunto Vertical kan tilkobles opptil fem satellittsystemer (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS) og inntil 32 individuelle satellitter på samme tid.

Suunto Vertical kan nå forhåndsbestilles. Klokken er til salgs i Suuntos nettbutikk og i fysiske butikker fra og med 16. mai.

Mer info finner du her.