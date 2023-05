(Alle foto: Stein Arne Negård)

Samlingsplass i Mjøsparken.

Kartet var et utsnitt av sprintkartet Brumunddal sentrum i målestokk 1:4000 og 1:5000. Starten var lagt til nord for Mjøstårnet, og løypene gikk rundt Mjøstårnet, langs Mjøskanten, i boliggater og helt på slutten i Mjøsparken hvor det også var mål.

I PM for løpet stod det at det var sprintnormen som bestemte hvor man kunne løpe. Her var det tydelig forklart forbudte og passerbare områder, men her var det flere som tok seg gjennom slike områder, spesielt på «hagegrønt» ble det observert flere løpere som tok «snarveien».

Klasser, løypelengde og antall poster:

D/H 1,5 km (1,7 km) 8 poster

D 2,5 km (2,3 km) 10 poster

H 2,5 km (2,3 km) 10 poster

D 3,5 km (3,3 km) 13 poster

H 3,5 km (3,2 km) 13 poster

D/H 4,5 km (3,9 km) 18 poster

D/H 5,5 km (4,7 km) 18 poster

Neste tirsdag er det løp fra Lunden skole, Øvre Vang. Terminliste, resultater og påmelding til neste løp på hjemmesiden

Mari Norstad Opsahl ut fra start.

Kenneth Bilstad studerer løypa til første post.

Torleif Finstad lurer på hvem som starter etter han.

Paul Martin Berg målstempler​.

Lis Dæhli mot mål.

O-sport hadde salgstelt og stand i Mjøsparken.