I dag har tusenvis av barn og ungdommer fra 6. til 9. klasse løpt stafett over hele landet.

Her kan du se bilder av noen av de mer enn 2500 ungdommene som løp TINEstafetten på Fana Stadion i Bergen. Det skapte naturlig nok mye liv på stadion: her skulle lagene ha oppvarming, de som løp skulle ha informasjon om etappen sin, nervene skulle kontrolleres, vekslingene skulle gå uten knall og fall, og ikke minst så skulle det heies. Her var det mange engasjerte ungdommer som hadde det kjekt i et idrettsarrangement.

I Bergen var det også en ekstra motivasjon til å gjøre en god laginnsats. Arrangørene vil nemlig invitere de åtte beste klassene på hvert trinn til å komme tilbake til Fana Stadion under Trond Mohn Games om en måneds tid. Her vil de få løpe stafett under forøvelsene av stevnet.

TINEstafetten er et samarbeid mellom TINE og Norges Friidrettsforbund og er en viktig feiring av fellesskap, inkludering og deltakelse i fysisk aktivitet.

Se flere bilder fra TINEstafetten i bildekarusellen over her.

Det ble kjempet mange intense dueller inne på Fana Stadion denne dagen.

Tinestafetten på Fana Stadion ble åpnet av ordfører i Bergen, Linn Christin Engø.

Stadion var fylt opp med poseringsvillige ungdommer.



Tinestafetten hadde besøk av Tannhelsetenesta i Vestland fylkeskommune. Budskapet var at mange av de drikkene som vi heller i oss gir syreskader på tennene. Hvis du vil vite mer om dette temaet så er det bare å bruke QR-koden under her, eller klikke på bildet: