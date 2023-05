Med cirka 500 startende løpere i alle aldre var dette et verdig punktum på denne etter hvert tradisjonelle cupen i starten av sesongen.



Den raskeste løperen av alle etter fem løp, var Jørgen Baklid, NTNUI. Karen som vekslet i tet etter førsteetappe på NM-sprintstafett på søndag, da for andreoppstillingen til studentidrettslaget fra Trondheim var da like foran førstelagets NM-vinner på knockout sprint fra dagen før – Ulrik Astrup Arnesen. Ved første øyekast kunne de se ut til at sistnevnte hadde fått revansje for «stafettnederlaget» på søndag denne tirsdagskvelden blant studentblokkene, men den Heming-fostrede løperen – som både gikk ut i tet på jaktstarten, og kom først i mål – ble disket.



I dameklassen ble det dobbeltseier til arrangørklubben Nydalens SK. Raskest etter fem løp var Anne Margrethe Hausken Nordberg. Den 47-år gamle veteranen som tok NM-bronse på knockout sprint lørdag i Sandefjord kunne løpe inn til sammenlagtseier i årets Oslo City Cup i eget nabolag på Kringsjå. Dette foran klubbvenninnen Helena Karlsson, som kom rett fra suksess og solid løping under Swedish League like ved Eskilstuna i helgen. Dermed kan det se ut til at Nydalens SK sine 10mila-vinnere i dameklassen fra i fjor er i ferd med å finne 10mila-formen med halvannen uke igjen til årets utgave av den svenske storstafetten.

Ingrid Landmark Tandrevold beste skiskytter med lite bom i o-løypa (Foto: Bjørn Hauge)



10mila-vinnere og orienterings-NM vinnere til tross, det var ikke disse o-stjernene som fikk mest mediaoppmerksomhet. Nydalens SKs Sverre Huber Kaas, som er landslagstrener for skiskytterdamene, hadde fått med seg hele «sin» landslagsgjeng til start. Kort vei fra samling på Toppidrettssenteret til start i ukens Oslo City Cup, men noe lengre tid ute i løypa enn orienteringseliten. Da ski, staver og gevær var byttet med kart og kompass, var det den «gamle» o-løperen Ingrid Landmark Tandrevold som var kjappest.

Det ga også et kjapt innslag i Kveldsnytt, klokket til rundt 2 minutter.

KIlde: Pressemelding

Resultater

D17 Jakt, 2 910 m:*

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 13.43,

2) Helena Karlsson, Nydalens SK, 16.16,

3) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 16.33,

4) Anine Ahlsand, Nydalens SK, 19.24.

H17 Jakt, 2 840 m:*

1) Jorgen Baklid, NTNUI, 12.28,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 14.33,

3) Sigurd Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 15.23,

4) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 15.46.

* (alle tider starter på 1. løpers start i jaktstarten)

D 17-, 2 910 m:

1) Runa Fremstad, Larvik OK, 14.37,

--- Skiskytterlandslaget ------

5) Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF, 15.59,

9) Ragnhild Femsteinevik, Varegg Fleridrett, 16.49,

10) Maren Hjelmeset Kirkeeide, Markane IL, 16.51.

22) Ida Lien NOTEAM 21.21

25) Juni Arnekleiv NOTEAM 24.32

Men treneren viste at han er beste mann på laget med kart og kompass:

5 Sverre Huber Kaas Nydalens SK 13.19

Tre beste i H13-14, yngste gutteklasse med jaktstart (Foto: Bjørn Hauge)

(Foto: Bjørn Hauge)

(Foto: Bjørn Hauge)

Sverre Huber Kaas, landslagstrener for skiskytterdamene på rett kurs (Foto: Sindre Langaas)