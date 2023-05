IF Sturla fyller 100 år i 2023.

– For å markere hundreårsjubileet vil årets 3 km vår og høst i Markakarusellen arrangeres i den historiske løypa på Spiralen. Det er 10 år siden sist 3 km gikk i denne løypa. Svært mange har et forhold til puljestartene som hadde seks deltakere i hver pulje med start hvert minutt og lappene med startnummer som tidtakergjengen holdt styr på mens de manuelt regnet ut hver enkelts slutt-tid, skriver IF Sturla i et Nyhetsbrev.

Markakarusellen arrangeres i år for 52. gang.

Les mer om Markakarusellen her

– Dette er en unik mulighet til å utfordre gamle rekorder i en tøff løype som går fra parkeringen på Spiraltoppen på grusvei mot Klopptjern, sti opp nesten helt til Stronghytta før den vender nedover på grusvei og til slutt litt sti gjennom museumsområdet til parkeringen igjen for målgang. En detaljert løype med høydeprofil kan finnes på Strava.

Møt opp på Spiralen tirsdag 16. mai og start mellom kl. 18.00 og 18.30. Forhåndspåmelding via EQ-Timing.

Gjeldende bestenoteringer fra 2000-tallet er:

Herrer: Ole K. Johnsrud 10:11 fra høsten 2013

Damer: Nina Aakvik 11:10 fra våren 2013

I anledning jubileet arbeider IF Sturla også med å gi ut en jubileumsbok som viser noen av høydepunktene innen både friidrett, orientering, håndball, ski og sykkel. På www.sturla100.no kan du få vite mer om jubileumsboka.

Årets løp i Markakarusellen

16.mai 3 km 23.mai 5 km 30.mai 7 km 06.jun 9 km 13.jun 12 km 15.aug 3 km 22.aug 5 km 29.aug 7 km 05.sep 9 km 12.sep 12 km

Løypebeskrivelser finner du her