Først løp de minste Micromila som bestod av to runder rundt Strandgateparken.

Inkluderende gratisløp

BDO-Mila er et gratis arrangement der BDO i samarbeid med Redd Barna og lokale idrettslag, i Hamars tilfelle, Ottestad Sykkel og Triatlon, ønsker å skape en arena der alle skal oppleve tilhørighet og mestring gjennom fysisk aktivitet sammen med andre ved hjelp av fem ulike tilbud:

Micromila for barn mellom 2 og 10 år.

Paramila for parautøvere eller utøver med spesielle behov

Minimila for dem som vil løpe eller gå 5 km uten tidtaking.

Mosjonsmila for dem som vil løpe 10 km uten tidtaking.

Utfordreren er 10 km med tidtaking hvor du kan ta opp kampen med naboen.

BDO støtter opp om Redd Barnas kampanje «Alle barn og unge har rett til lek og fritid».

Fire arrangement i 2023

Siden oppstarten i 2011 har BDO-Mila blitt gjennomført 74 ganger med mange tusen deltakere hvert år. I 2023 er BDO-Mila berammet i følgende byer:

Hamar -10. mai

Lillestrøm -10.mai

Fredrikstad - 11.mai

Bergen - 8. juni

Full fart fra start for de minste bak ledesyklisten fra Ottestad Sykkel.

Utfordreren på 10 km gikk i en mye brukt trasé fra sentrum gjennom området på Domkirkeodden i retning Jessnes og tilbake. Med lav vannstand i Mjøsa var løypa lagt helt nede i strandkanten på mye grus og stein nordover: Selv om den er flat er det ikke den aller raskeste løypa.

To minutters vinnermargin

Dagens raskeste har begge løpt betydelig raskere milløp enn årets utgave av BDO-Mila, men både Stian Storsveen og Ida Gjermundshaug Pedersen var aldri truet i kampen om førstepremien på 3000 kr. Stian Storsveen som gjorde 33:18 i Drammen 10K tidlig i april, kom inn på 35:58 og var med det over to minutter foran nestemann, 14-åringen Ask Alhaug fra Hamar Skiklubb. Bård Arvid Kronstad fra Ottestadhallen Aktiv ble slått med 10 sekunder av den lettbente unggutten og tok 3. plassen.

Stian Storsveen fikk som alle bedre respons fra underlaget på tilbaketuren som gikk mer på asfalt og fastere grussti. (Foto: Pål-Erik Langøigjelten)

Ida Gjermundshaug Pedersen, Hamar PIL var 6. løper i mål da hun klokket inn på 38:33 som eneste dame under 40 blank. Esther Innselset sikret seg som i Grue Halvmaraton 1. mai en ny gavesjekk for 2. plassen med sitt løp på 40:53. Hannah Engeskaug Nilsen fra OSI tok med seg tusenlappen for 3. plassen, snaut minuttet bak Hamarløperen.

Seierspallen for kvinner.

Seierspallen for menn.

De beste i BDO-Mila Hamar 10.05.2023 Kvinner (43 deltakere): Plass Navn Klubb Tid Etter 1 Ida Gjermundshaug PEDERSEN Hamar Politiidrettslag 38:38 +0:00 2 Esther Innselset Hamarløperne 40:53 +2:15 3 Hannah Engeskaug Nilsen OSI 41:44 +3:06 4 Heidi Syversen FIK Orion 43:03 +4:25 5 Camilla Rustadbakken Berg Hamar Skiklubb/ Norsk Tipping 43:40 +5:02 6 Marte Ihrstad 44:26 +5:48 7 Sara Skarabot Pedersen FIK Orion 44:51 +6:13 8 Inga Borud Advokatfirmaet Johnsrud & Co 46:00 +7:22 9 Mari Melby Breum 46:15 +7:37 10 Linnea Harbyengen If Bedriftsidrettslag 46:31 +7:53 Menn (123 deltakere): 1 Stian Storsveen Hamar IL / Adv.firmaet Mageli DA 35:58 +0:00 2 Ask Alhaug Hamar Skiklubb 38:02 +2:04 3 Bård Arvid Kronstad Ottestadhallen Aktiv 38:12 +2:14 4 Øyvind Flobergseter Slitarlauget / Norsk Tipping 38:21 +2:23 5 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim 38:21 +2:23 6 Patrick Åserud 38:51 +2:53 7 Morten Stensberg 38:56 +2:58 8 Håkon Langdalen BDO 39:04 +3:06 9 Andreas Haugerud Aktiv Skøyteklubb 39:24 +3:26 10 Henning Aasen Åslia Skilag 39:24 +3:26 11 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb / Norsk Tipping 39:55 +3:57 12 Finn Ansgar Haneberg Norsk Tipping BIL 40:24 +4:26 13 Guillaume Cobat CJF Saint-Malo 41:17 +5:19 14 Ole-Morten Svenkerud 41:20 +5:22 15 Henrik Engeskaug Nilsen Biri IL 41:23 +5:25 16 Magnus Nøstvedt 41:35 +5:37 17 Magnus Holland-Olssen 41:37 +5:39 18 Håkon Amb Kondistreninga Hamar 41:57 +5:59 19 Dag Byrøygard Obos Bil 42:00 +6:02 20 Niklas Bjørnstad 42:01 +6:03

