Strandtorgetløpet, det tredje løpet i årets Sørdalskarusell, ble arranger denne uka under flotte løpsforhold. Fellesstarten ble arrangert onsdag kveld med 243 løpere på startstrerken, mens 151 gjennomførte løpet virtuelt tidligere i uka.

Løpet er 9,2 km langt og har start og mål ved Strandtorget, følger Strandpromendaden nordover til Hovemoen hvor den gjør en liten runde og returnerer til mål. For yngste klasse under 12 år var det en kortere løype på 4,4 km.

Arrangør var Litrim. CC Strandtorget løpets sponsor.

Resultatene for fellesstarten

Resultatene for de som løp virtuelt

Neste løpet i Sørdalskarusellen er Hovemoenløpet, virtuelt i tidsrommet 20. 23. mai og fellesstart onsdag 24. mai kl. 1900.

De tre raskeste herreløperne fulgte hverandre et stykke utover i løpet, men i mål var det noen sekunder mellom dem. Vinneren ble junioren Christoffer Rüger (758) fra NTG, 16 sekunder foran Henrik Husdal (766) fra Svorkmo/Löplabbet Ski og 44 sekunder foran Morten Eide Pedersen (764) fra Team Eksjöhus.

Oline Vestad fra Vågå IL ble igjen raskeste kvinne. Det var bare 16 herreløpere som hadde bedre tid enn Oline i det 9,2 km lange løpet. Her ser vi Oline (731) nærmer seg her mål sammen med tre raske herreløpere Sondre Bolstad (718) fra Nordre Ål Old Boys i M 40-49 år, Ludvik Ytredalharstad (697) fra Lillehammer i kl. M 16-19 år og Edvard Fossum Olstad (bakerst nr. 35) fra Øyer Tretten også i kl. M 16-19 år.

Per-Christin Lysaker Torgersrud (727) fra Lillehammer var femte raskeste herreløper og vant klasse M 40-49 år med en tidsmargin på 1 minutter og 32 sekunder. Her ser vi Torgersrud nærmer seg mål sammen med Aasmund Steien (743) fra Ren-Eng, som ble fjerde raskeste herreløper.

Det var fine løpsforhold under årets Strandtorgetløpet, stort sett på finne tørre grusstier. Her ser vi Aadne Smidesang (12) fra Emit AS i klasse M 50-59 år lede en stor gruppe løpere foran foran Hege Skari (77) fra Lillehammer Skiklubb, som vant klasse K 50-59 år) og Even Krogsveen (23) fra Genus BIL i klasse M 40-49 år.

Bente Størmer Steira fra Lillehammer er inne i god løpssesong, var nest raskeste kvinne og vinner av klasse Aktive 20-35 år.

Løperne i klasse 0-11 år hadde en kortere løype på 4,4 km. Det var gledelig at hele 18 løpere deltok i denne yngste klassa. Her ser vi to av disse flotte idrettsungdommene nærmer seg mål ved Strandtorget, Sverre Tandberg Tistel (704) fra Lillehammer Skiklub og Aleksander Aaen-Egenes (741) fra Vingrom IL.

Spreke trimmere som holder seg i god form. I Sørdalskarusellen får de testet seg mot andre treningskamerater eller mot sine egne tider fra tidligere år. Foran ser vi Dag Storm Henriksen (105), Nils Bratberg (737), Øyvind Vaadal (28) og Ragnhild Huso (253)