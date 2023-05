Sesongens første løp i Romerike Løpskarusell gikk av stabelen torsdag kveld, med start og målgang ved Skedsmohallen på Lillestrøm. Distansen var 5 kilometer, og traséen gikk på grusveier og avsluttet med noen 300-400 meter på gress før det ventet en runde inne på idrettsbanen.



Det var nydelige forhold for løping denne kvelden. Overskyet, fin temperatur og så godt som vindstille. Og det var løpere med mange års erfaring som preget listene. To av de tre beste herrene løp i klasse 55 til 59 år, mens tredjeplassen i kvinneklassen gikk til Anne-Brit Strandset i klasse 60 til 64 år.





Rune Sørheim (startnr. 18) på vei mot 10. plass. Like bak følger Espen Skrimstad (startnr. 8). Han passerte Sørheim før mål og ble nummer 9. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Herrer

Selv om de eldre løperne dominerte listene, var det en av de yngre som kom aller først. Eivind Næve fra Kjeller løp i mål som vinner på 18.44. Frode Engelund fra Skedsmo Skiklubb kom inn til andreplass i herreklassen med 19.55, mens John Tuflått fra Romerike Runners ble nummer tre med 20.09. Begge de to sistnevnte løp altså i klasse 55-59 år.



- Det gikk fint. Fomen er på bedringens vei, så det er ingenting å klage på sa vinneren etter målgang (se videointervju lenger ned)



Eivind Næve nærmer seg idrettsbanen, mål og seier. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Plass BIB Navn Klubb / Sted Klasse Tid 1 97 Eivind Næve Kjeller M16-19 18:44 2 73 Frode Engelund Skedsmo Skiklubb M55-59 19:55 3 John Tuflått Romerike Runners M55-59 20:09 4 88 Tobias Lillekvelland DNB M35-39 20:22 5 31 Øyvind Nyberg Kongsberg Aviation M35-39 20:51 6 55 Asbjørn Oppegaard Aurskog Høland M65-69 21:09 7 81 Asgeir Lium M50-54 21:10 8 Marius Fredheim M25-29 21:31 9 8 Espen Skrimstad Storebrand Sport/Fet M50-54 21:35 10 18 Rune Sørheim Telenor BIL M65-69 21:40

Kvinner

Kun halvminuttet bak herrevinneren kom Silje Christiansen inn på gress-sletta ved Skedsmohallen. Hun løp inn til andreplass totalt, og suveren førsteplass i kvinneklassen. Sluttiden ble 19.16.



- Jeg er kjempefornøyd. Jeg begynte kanskje litt raskt, men hentet meg inn igjen og avsluttet bra. Den siste kilometeren gikk i hvert fall tålig greit, sa hun til Kondis´ reporter etter målgang. (se videointervju lenger ned)



Silje Christiansen på vei mot seier i kvinneklassen og andreplass totalt. (Foto: Tom-Arild Hansen)



På andreplass i kvinneklassen kom Tone Fløttum fra Fet friidrettsklubb. Hun løp på 20.58. Begge de to første stilte i klasse 45-49 år. Videre fulgte Anne-Brit Strandset, med 24.05. Det ble tredjeplass totalt, og solid klasseseier i K60-64.



Plass BIB Navn Klubb / Sted Klasse Tid 1 74 Silje Christiansen Driv IL K45-49 19:16 2 7 Tone Fløttum Fet friidrettsklubb K45-49 20:58 3 45 Anne-Brit Strandset Romerike Runners K60-64 24:05 4 32 Jannicke Mohrsen Kongsberg Aviation K35-39 24:41 5 33 Hege Gullichsen Kongsberg Aviation K40-44 25:01 6 72 Wenche Sætra Toyota Romerike AS K50-54 25:32 7 21 Tove Bøhnsdalen Riis Gartneri K50-54 25:52 8 Anne Mari Fjæraa Nittedal K45-49 25:56 9 43 Helen Selboe Romerike Runners K55-59 26:08 10 77 Marianne Johansen Romerike friidrett K50-54 26:19

Videointervju av vinnerne



Tone Fløttum fra Fet friidrettsklubb ble nummer to i mål. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Frode Engelund fra Skedsmo Skiklubb tok andreplass på 19.55. (Foto: Tom-Arild Hansen)



John Tuflått fra Romerike Runners ble nummer tre på 20.09. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Tobias Lillekvelland på vei mot fjerdeplass. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Asbjørn Oppegaard fra Aurskog Høland løp på 21.09 og ble nummer seks i mål. Det ble klasseseier i M65-69 (Foto: Tom-Arild Hansen)





Mer informasjon

Se alle resultater her (pdf)