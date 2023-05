Ulriken er det største og høyeste av de bynære fjellene rundt Bergen, og det har en lang historie innen utviklingen av friluftsliv og idrettsaktiviteter.

Dagens utgave av Ulriken Opp har vært arrangert siden 2007, og det har siden den gang vært en blomstrende utvikling innen motbakkeløp. Da det ble anlagt en steintrapp opp til Ulriken i 2018, bygget av sherpaer, så ble denne trappen gjort til et eget løp, Oppstemten Opp.

Arrangørene av Ulriken Opp gjør i år et grep for å samle disse ulike løpene til ett arrangement, samtidig som de lager et bredere tilbud som skal treffe alle som er interessert i å komme seg til Ulrikens topp med egne føtter.

Målområdet for alle er Ulriksbanens øvre stasjon. Hele dette området har fått en større opprustning de siste årene, og i fjor ble også en helt ny Ulriksbane åpnet.

Arrangørene er seg bevisst Ulrikens historie og knytter seg opp til mye god lokalhistorie, både ved å koble seg til et gammelt hyttenavn og til traseer som i lang tid har vært populære for turgåere.

Ulriken Opp 2023 går den 20. mai

og inneholder følgende tre arrangementer:

Oppstemten Opp

Montana Classic

Stormfuglen Trail

MONTANA CLASSIC

Dette var altså starten på det Ulriken Opp i 2007, "den klassiske" – så denne løype/trase blir i 2023 til ” Montana Classic”. Denne passer godt for deltakere i Mosjon - samt TRIM klasse. Her kan altså både de som vil oppnå en plassering/tid delta, - samt også alle andre som bare vil ha seg en fin og rolig tur med familie og venner.

GRIEG OPPSTEMTEN OPP

Løypen opp "Skaret" ble etter hvert en utfordring med dårlig vedlikeholdt rekkverk og større behov for oppdatering.

Arbeider med ny trase ble da startet opp og Sherpaer stod for steinarbeidet. Ikke mindre enn 1333 steiner og flotte stasjoner på veg opp ble ferdigstilt i 2018. Sommeren 2022 var arbeidsgjengen igjen tlbake og ferdigstilte også behov for oppgradering ved nedre stasjon Ulriksbanen (Skotbergskleiven). Her ble det lagt til 103 nye steintrapper samt også en ny jerntrapp og en ny bro.

DREVELIN STORMFUGLEN TRAIL

Denne løypetrase er ny i 2023. Traseen er en "trail-løype" (stiløping) med god variasjon på grus, terreng og variert med opp og ned løping, men mest opp. Målpassering er som for alle de andre løypene på Ulrikstoppen (under masten)



I 2018 kom den nye steintrappen og i fjor ble den nye Ulriksbanen åpnet. Hele området på Ulriken har blitt grundig oppgradert de senere årene. (Foto: Ulriken643/Caspar Steinsland)

Knytter seg til lokalhistorien

Her finner du mer om historien rundt Ulriken, og den betydningen fjellet hadde for utviklingen av moderne friluftsliv og idrettskonkurranser.

Noen smakebiter får du her:

I 1775 skrev presten og dikteren Johan Nordahl Brun teksten til «Bergens nasjonalsang» – «Jeg tok min nystemte» – eller bare «Nystemten». Den dag i dag synges denne i forkant av Branns hjemmekamper. Brann stadion ser man når man står på toppen av Ulriken. Da idrettspioneren Johan Blytt gikk på ski over Ulriken i 1896, var dette en så stor begivenhet at det ble slått opp i avisene. Hytten Stormfuglen er den eneste som står igjen på den utsatte Landåseggen. Hytten var i 1920-årene eid av den katolske kirke, og det var på den tid ikke uvanlig å se flokker med svartkledde nonner på vei opp steintrappene til hytten. I 1910 ble «Bergensrennet» arrangert, og et sted mellom 4000 og 6000 tilskuere var på plass i Gimlebakken. På den tiden ble det også arrangert Fjelløp som gikk fra Skansen over vidden/Ulriken og målgang på Møhlenpris. På 1960 tallet ble det store og brede folkemengder som oppsøkte utfordringer i byfjellene. Arrangementene «Ulriken Utfor» og «Ulriken Opp» samlet mange tilskuere og deltakere.



Løypen for det nye trail-løpet Drevelin Stormfuglen Trail.



Løypekart for Grieg Oppstemten Opp.

