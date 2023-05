(Tekst: Jan R. Hansen / Sverre Larsen. Foto: Sverre Larsen)

Værmeldingene var lenge dystre foran denne ukens løp i Jegersberg, men det endte likevel med flotte forhold begge dager, og akkurat passe temperaturer for løping. Svært hyggelig at det klaffet så bra når man skulle sende deltakerne ut på en ekstra lang og krevende storrunde i dette populære terrenget.

Løypa starter som flere av de andre løpene, men tar med seg et godt utvalg av de fineste stiene på veien til Speider­hytta ved Stitjønn, der den vender, runder vannet og følger terrenget mot Slåttebekken. Derfra går turen mot de høyereliggende områdene, inn i Budalen, og løperne kommer etter mange krevende stigninger ut på baksiden av Holmen­kollen, vender etter en stund, og tar Sødalsmyrveien via Leirdue­banen tilbake til Øvre Jegersbergvannet og bade­plassen, og til mål gjennom Rønnesheia. (Løypa var ca. 200 m lengre enn i fjor, pga. litt flere slynger i skogen på det siste stykket.)

Det var ikke publisert noen høydeprofil på forhånd, men løpere med Strava fant at den tøffe stigningen fra 3 til 4 km gikk hele 120 m opp. Litt av en kontrast fra den flate traséen på Hamresanden forrige uke.

Historien til løypa var at vi i terminlisten for 2021 hadde bommet på høstferien, så vi satt der med en ledig torsdag, som var uhørt. Karusellsjef John Humborstad tok da affære, og satte sammen denne fine løypa, som ble så godt mottatt at den straks ble selv­skreven på karusellprogrammet. Særlig ble den satt stor pris på av våre mer kondisjonssterke løpere av begge kjønn, som synes de vanlige normaldistan­sene i karusellen er litt korte, og elsker et langt og realt skogsløp.

Helt til tidtakingspuljene foregikk, var det så liten trengsel i start- og målområdet på Grønn slette at det nesten virket folketomt. Men slik blir det gjerne med våre fleksible tider for gjennomføring. Denne gangen var det ca. 300 som benyttet onsdagen.

Men før korreksjoner for uteglemte kom vi faktisk opp i totalt 980 deltakere, fordelt med 439 jenter og 541 gutter. Dette er meget bra på et løp som har en så lang normaldistanse, og er mer enn 500 flere enn samme løp hadde i fjor. Og alle roste løypa.

Vår utsendte Kondis-medarbeider Sverre Larsen snakket med en representant fra arrangøren T.O. Slettebøe, samt 2 øvrige deltakere:



Arild Bergan.

Arild Bergan (56) Arrangør fra T.O. Slettebøe:

– Løypa i dag var fortsatt preget av at det har vært regnvær i det siste, og derfor er det blaut i skog og mark.

Men Arild håpte på at mange folk ville ta veien til karusellen, og at det ble et god oppslutning i forhold til sist gang.



Åse Tormodsdatter Gullsmedmoen.

Åse Tormodsdatter Gullsmedmoen (64), deltaker:

Åse har løpt karusellen i mange år.

– Den er utrolig gøy konstruert. Det er fine løyper, og de er varierte. Det er alltid god stemning i karusellen. Folk er glade, og noen gir alt de har av krefter, og det er ekstra gøy å vinne!



Åse Tellefsen.

Åse Tellefsen (55), deltaker:

– Det er gøy med løping når kondisen er god, og det er konkurranse. Man kan snakke med kolleger og delta med kolleger, og det man snakker om med disse kan være vondt og tungt.

– Karusellen gir oss et puff og vi pusher på, for alternativet for mange er i sofaen, sier Åse.