Det var en varm dag i hovedstaden i Danmark. Dette til tross, det ble levert flere gode tider under dagens arrangement. Rodah Chepkorir Tanui fra Kenya løp over målstreken med tiden 2.23.14, og satte samtidig personlig rekord med 2 minutter og 32 sekunder. Beste norske løper ble Stian Eilertsen fra Harstad som kom inn på tiden 2.29.24. I treningsappen Strava skriver han følgende,

"Got the job done!

Ble veldig spontant. Meldte meg på Tirsdag.

København leverte seg fra sin beste side! Men akkurat idag skulle jeg ønske det var kaldere☀️

Hadde bestemt meg for å være veldig strukturert med vann og gel.

Fornøyd med at gjennomføring gikk etter plan.

Gel på 9-19-29-35km

Ellers vann og diverse på stasjonene.

Maraton er fortsatt langt så tungt mot slutten. Hadde heldigvis kontroll på sub 2.30."

Tøff fight mellom de to raskeste norske jentene

Marit Hasli trakk det lengste strået med å bli den beste norske kvinne i mål. Hun fikk tiden 2.53.44 og ble det nummer 22 i løpet. Plassen bak Marit debuterte Renate Galleberg på maraton med asfalt som underlag. Hun kom inn kun 34 sekunder bak Hasli på tiden 2.54.18. En sterk debuttid i varmen. På Strava skriver hun følgende om løpet, "Første maraton på asfalt. Veldig god stemning i løypen og fantastisk vær. Kanskje litt vel mye krefter igjen på slutten, men deilig å slippe å gå på en smell da!! Endelig kan maraton tikkes av på listen - konklusjon: liker meg best på sti."​



Dansk mesterskap innlagt i løpet

Jacob Sommer Simonsen, AGF Atletik, og Karen Ehrenreich, Aarhus 1900 Atletik og Løb, ble danskemestre på maraton i København maraton nummer 44 i rekken.

Jacob, endte med en tid på 2.14.46, like over halvminuttet langsommere enn hans personlige rekord satt i Valencia i desember.

Karen Ehrenreich løp inn til en suveren seier i kvinnenes DM-konkurranse med tiden 2.35.02. Den raskeste tiden satt i dansk mesterskap på 20 år.

Karen Ehrenreich løp inn til en suveren seier i kvinnenes DM-konkurranse med tiden 2.35.02. (Foto: Arrangøren)

Sterke elitefelt

I de sterke elitefeltene som startet i København maraton, ble det satt ny løyperekord og samtidig den raskeste tiden på distansen på dansk jord av en kvinne. Rodah Chepkorir Tanui fra Kenya løp over målstreken med tiden 2.23.14, og satte samtidig personlig rekord med 2 minutter og 32 sekunder.

Hos herrene var det også et sterkt oppmøte av raske løpere i elitefeltet, hvor Solomon Kirwa, også fra Kenya, tok seieren på 2.09.12.

For alle resultater, trykk her.