Det var i alt 15 norske deltagere i Praha Marathon som gikk den 7. mai. I alt var det nærmere 5500 deltakere i løpet, der Njål Andersen ble beste norske på 2:42:37. Det ble en norsk klasseseier i klasse M55 der Jon Per Nygaard fra FIK Ren-Eng løp inn til 02:50:09 (chip-time), som var klart best, 9 minutter foran nestemann i denne klassen. Jon Per Nygaard fyller 56 år senere denne måneden.

Jon Per Nygaard har stort sett løpt en maraton pr. år - til sammen 7 løp - et hvert år i 2013-2017 hvor persen er 2.35,04 fra Hamburg i 2014. Han toppet årsstatistikken i M45-49 det året. Han vant NM i Oslo i fjor på 2:56:11.

Norske deltagere i Praha Marathon:

Rank Name ASC DESC Official Chip St. number Nationality Age cat. 1 Njål Anderssen 2:42:44 2:42:37 320 NOR MAM 2 Jon Per Nygaard 2:50:20 2:50:09 542 NOR M55 3 Lars Liestøl 2:59:55 2:59:41 319 NOR M35 4 Pål Folkvord 3:01:21 3:00:50 261 NOR M45 5 Anders Kråkenes 3:03:07 3:02:23 1269 NOR MAM 6 Lars Martin Vik 3:09:09 3:08:15 1132 NOR MAM 7 Matias Pettersen 3:47:09 3:43:39 1934 NOR MAM 8 KATHRIN TRELLES 3:58:59 3:55:30 F600 NOR W50 9 Johnny Bjorgan 4:07:26 4:01:35 4130 NOR M45 10 Marius Olsen 4:13:00 4:07:46 4006 NOR MAM 11 Anders Christian Norum 4:24:24 4:15:43 6392 NOR MAM 12 Julie Madsen 4:46:16 4:35:18 F2026 NOR WAM 13 Marte Sivertsen 4:55:38 4:50:24 F1083 NOR WAM 14 Trond Skår Ludvigsen 5:01:32 4:53:30 5510 NOR M50 15 Ragnhild Bendiksen 5:02:55 4:52:57 F2077 NOR W50

Norske resultater i Praha Marathon

Alle resultater Praha Marathon