Som vanlig er det et meget sterkt 5000 m-felt i Bislett Games med hele 9 løpere med pers på 12-tallet. Det er likevel imponerende at hele fire norske er funnet verdige til en plass i feltet.



Dvs. det er fem norske som starter. Fredrik Sandvik er den femte og er har. Det er hans oppgave skal trekke de norske fram til gode tider. Det er bestilt fart til 13.13, som er hårfint under den ferske persen til Henrik Ingebrigtsen.



At fire norske på 5000 m forteller litt om det gode nivået på norske mannlige løpere for tiden. Det kunne vært flere i og med at verdensmesteren på 5000 m, Jakob Ingebrigtsen, selvsagt kunne deltatt, men han er stevnets trekkplaster på en annen distanse, 1500 m.



Narve Gilje Nordås ville også vært en sterk kandidat på 5000 m, men med hans 3.32.39 og fjerdeplass på årets verdensstatistikk på 1500 m, så var valget av distanse lett for han.



Det er selvsagt ingen av de norske i feltet som kan hamle opp med de alle beste i feltet, men et fullsatt Bislett vil følge Henrik & cos jakt på nye bestetider like mye som de heier på de aller beste på 5000 m.



Fyller år: Magnus Tuv Myhre runder 23 år torsdag og kan få en flott fødselsdag under Bislett Games. Her løper han i mål på 1500 m på Jessheim sist torsdag på knallsterke 3.37.89 - pers med over 4 sekunder. (Foto: Samuel Hafsahl)



De fire norske på 5000 m

Henrik Ingebrigtsen satte pers på 5000 m da han gjorde et flott og overraskende comeback med 13.13.99 i Belgia for et par uker siden. To andre som nettopp har satt pers var Awet Kibrab og Magnus Tuv Myhre som i samløp i Stockholm løp på 13.18,59 og 13.19,09 den 18. mai og ble nr. 1 og 2 i et stevne som har World Athletics-stempel som rankingstevne..



Norsk sølvvinner: Zerei vant sølv på 10000 m i EM i München i fjor med 27.46,94 og satte nylig pers på distansen med 27.41,44 i London. (Foto: Kjell Vigestad)



Fjerde norske på 5000 m er Zerei Mezngi som har «beskjedne» 13.37,59 på 5000 m. Zerei fylte 37 år i januar og har blomstret i moden alder. Persen på 5000 m er hans eldste personlige rekord satt for knappe tre år siden. Siden har han vunnet sølv i EM på 10.000 og har potensiale for en langt bedre tid på 5000 m.

Zerei skuffet på 3000 m under Trond Moen Games med «bare» 7.59,78 for 10 dager siden.

- Men det var med feber i kroppen, sa han til Kondis på pressekonferansen. - Nå er jeg i langt bedre form.

Men han ville ikke røpe hva han håper på under Bislett Games, utover at det blir pers.



5000m menn - DELTAKERLISTE

SB PB

Tre av løperne er fartsholdere



Utenfor løperhotellet sammen med Olav Thon: I en alder av 37 år er Zerei Mezngi sulten på å forbedre seg og sette seg nye mål. I september er han klar for Copenhagen Half på jakt etter den norske rekorden på halvmaraton og i desember løper han Fokuoka Marathon. Det var der Sondre Nordstad Moens satte den norske maratonrekorden i 2017. (Foto: Kjell Vigestad