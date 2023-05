21 løpere stilte til start i årets andre løp, og 20 fullførte. Den lave deltagelsen kan skyldes at en del sparte beina til Holmenkollstafetten.

Raskeste løper var Torbjørn Høvde fra ØMK med tiden 10,45. Raskeste jente var Mille Ruud Moen fra Rustad IL på tiden 13,33. Hun er i klasse 14 år.

Bortsett fra at en deltager tok litt feil av løypa gikk alt bra denne gangen også. Resultatene ser du under her:

Resultater Ulsrudvann Rundt: