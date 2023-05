I år er det 100-årsjubileum for Holmenkollstafetten, og lørdag var hovedstaden et fantastisk skue for alle som er glad i trening og løp. Undertegnede hadde gleden av å jogge gjennom store deler av løypa like før start, og det var i hvert fall lite å klage på rundt rammene til arrangementet. Det eneste måtte i så fall være varmen, men det blir litt for galt det også. De fleste etappene er jo såpass korte at varmen sannsynligvis ikke får altfor mye å si på prestasjonen.



Eliteklassene startet først som vanlig. Kvinnene var først ut på Bislett stadion klokka 14.00, med eliteherrene startende et kvarter senere.



Det store spørsmålet på forhånd var vel om Ull/kisas herrelag ville kunne ta en revansje fra i fjor, da de falt fra en kamp om seieren like før Bislett stadion. I kvinneklassen tenkte vi nok på forhånd at Tjalve muligens hadde det sterkeste laget.



Ullensaker/Kisa vant og smadret fjorårets vinnertid

Det ble langt fra en drømmestart for Tjalve og Fredrik Kvan Edman, som sprang feil før den aller første vekslingen.



Var det en tellefeil, spurte Kondis etter etappen.

- Nei, jeg trodde det var 3 vanlige runder, og det var ingen som guida meg inn. Jeg tror ikke det jeg tapte har så mye å si, for vi vil nok komme på en 5. - 6. plass uansett, fortalte Tjalves mann som lå an til å ta en klar etappeseier før han sprang feil og for langt.



Herrene starter. (Foto: Runar Gilberg)



Svenskene vekslet først

Ved veksling mellom andre og tredje etappe var det Spårvägens FK fra Sverige som ledet, med Ullensaker/Kisa like bak. Det var svenske løpere også på tredjeplass her, da Hälle IF vekslet foran Gular. Men det skilte kun 4 sekunder mellom de fire lagene.



Spårvägens FK ledet etter to etapper. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Ute på den fjerde etappen fikk Spårvägens FK fartsproblemer, mens Hälle IF fortsatt var med i tet, på andreplass. Ullensaker/Kisa lå her i tet. Og de holdt føringen lenge, men Gulars løper viste imponerende kapasitet på nedoverstrekningen fra Besserud og til Gressbanen. De hentet inn de grønne og gule, og hadde 5 sekunders forsprang ut på niende etappe.



Ull/Kisa tok grep igjen

Inn i Frognerparken lå Gular og Marius Vedvik an til å komme først, men en Senay Fissehatsion i meget god form tok ham igjen før veksling. Det hjalp lite at Gulars menn tok noen sekunder gjennom gatene på Frogner, for da det virkelig nærmet seg målgang på Bislett stadion, var det ingen tvil. Vinner av Holmenkollstafetten for herrer i jubileumssesongen, for aller første gang, ble Ull/Kisa. Gular løp inn til en klar 2. plass.



Markus Einan løper Ull/Kisa inn til sin første seier i Holmenkollstafetten. (Foto: Samuel Hafsahl)



Plass Lag / Løpere Nasjon Tid Differanse 1 Ullensaker/Kisa IL Friidrett F1 1. lag NOR 48:43:00 +0:00 Merih Solomon Erik Udø Pedersen Andreas Roth Andreas Kramer Henrik Ferdinand Hanssen Kristian Bråthen Børve Awet Nftalem Kibrab Sigurd Blom Breivik Benjamin Olsen Senay Amlesom Fissehatsion Fredrik Sandvik Julian Zhang Førsund Trym Fjøsne-Hexeberg Thomas Roth Markus Einan 2 Idrottslaget Gular NOR 48:54:00 +0:11 Thomas Iversen-Skoge Johannes Teigland Eric Berger Eivind Trym Wikshåland Daniel Jacobsen Tore Akerlie Bjørnar Sandnes Lillefosse Eldar Thomassen Fagerbakke Ådne Svahn Dæhlin Marius Vedvik Sondre Hoff Sivert Fløgstad Sellevold Mats Hauge John Petter Stevik Andreas Haara Bakketun 3 Hälle IF SWE 49:38:00 +0:55 Sharmarke Ahmed Benjamin Åberg Anders Logg Samuel Pihlström Anders Grahl Petter Svensson Arvid Öhrn Sebastian Ljungdahl Nils Bredin Olle Ahlberg Johan Rogestedt Josef Åberg Jonas Magnusson Henok Ande Tobias Åberg 4 Spårvägens Fk SWE 50:53:00 +2:10 Abdelfath Yassin Tobias Eknor David Thid Amaury Gouverneur Walid Oussalah Anders Fox Emil Danielsson Edvin Hellstrand Ahlqvist August Humeur Oliver Löqvist Daniel Gleimar Joel Groth Carl-Fredrik Toher Daniel Norberg Konrad Sundbom Kopparberg 5 Sportsklubben Vidar NOR 50:58:00 +2:15 Tobias Holdø Skog Fredrik Særtran Markus Westhagen Theodor Berre Jacobsen Steinar Bøe Kristian Bjune Sveen Sjur Krystad Prestsæter Eivind Klokkehaug Axel Wollan Rune Solli Mathias Moen Emiliano Røgeberg-Ortiz Jørgen Moen Anas-Bakr Ettayebi Davide Petrella 6 Gneist IL - Friidrett NOR 51:31:00 +2:48 Tobias Allers-Hansen Hans-Magnus Haukøy Kristoffer Hopland Anders Bjørndal Aleksander Hauge Øyen Espen Roll Karlsen Philip Massacand Henrik Irgens Gravdal Marios Ktorides-Valen Andreas Iden André Seliussen Nicolai Holdhus Tord Andresen Sindre Strønstad-Løseth Ole Martin Flatjord 7 Team Trøndelag NOR 51:34:00 +2:51 Kjetil Brenno Gagnås Sondre Rishøi Ole Sivert Røyrhus Halvor Nymoen Winberg Mathias Flak Håkon Moe Berg Tord Franke Ulset Petter Rypdal Simen Ellingsdalen Kristoffer Sagli Trond Einar Moen Pedersli Kjetil Brenno Gagnås Vegard Warnes Magnus Øyen Sondre Rishøi 8 IK Tjalve NOR 52:20:00 +3:37 Ferdinand Kvan Edman Iver Glomnes Nikolai Solum Mikkel Blikstad Thomassen Snorre Holtan Løken Øyvind Heiberg Sundby Petter Rypdal Mads Bigum Johansen Sander Skotheim Jonas Riseth Jacob Løvold Abraham Vogelsang Henrik Velle Abdullahi Hassan Ali Axel Møller 9 Jølster IL NOR 52:47:00 +4:04 Severin Halland Knut Olav Øygard Åsmund Vågane Åsmund Sunde Førde Simen Alexander Sunde Lars Øvrebø Håvard Klakegg Anton Tveito Ola Vågane Eivind Øygard Øystein Støfring Deividas Burkauskas Arild Øygard Matteus Aarseth Isak Tveit 10 Sportsklubben Vidar II NOR 52:49:00 +4:06 Jens N Kortner Eirik Ophus Lars Hauge Daniel Fikstveita Henning Mæle Hans Christian Tungesvik Ådne Andersen David Lukas Bleich Erik Rønneberg Magnus Warvik Elias Haugen Torjussen Sigurd Helle Opedal Harald Solhaug Næss Christoffer Hagen Joakim S. Mohn

Overlegen seier til favoritten IK Tjalve i kvinneklassen

Første veksling skjedde inne på Bislett stadion. Her går pinnen fra første løper til andre løper. (Foto: Runar Gilberg)



Det ble tidlig klart at Tjalve hadde planer om å innfri sitt favorittstempel, men det var Ullesaker/Kisas Josefin Heier som vekslet først etter den aller første etappen. Da hadde hun fått ett sekund til Solveig Vråle og IK Tjalve. Deretter overtok en meget sprek Ingeborg Østgård fra Tjalve, og hun viste at formen er intakt også i 2023.



- Jeg synes det gikk bra, og det var en artig etappe. Det er alltid litt tungt opp den bratte Norabakken, men jeg følte jeg fikk slått om på toppen, så jeg er fornøyd.



Hva tenker du om lagets sjanser?

- Jeg tror det blir en bra dag. Vi har et sterkt lag, så seier er absolutt mulig, sa Østgård til Kondis etter sin etappe.



Videointervju av Ingeborg Østgård etter 2. etappen



Videre utover stafetten ble det mer og mer klart at Tjalve var på god vei mot seier, og Karoline Bjerkeli Grøvdal gjorde definitivt ikke skam på laget da hun løp meget godt oppover den harde klatreetappen til Besserud.



- Det er vanskelig å disponere kreftene oppover her, men jeg følte jeg hadde et gir til. Det viktigste var å beholde en grei ledelse, sa Bjerkeli Grøvdal til NRK etter sin etappe.



Fra Besserud ble det absolutt ingen endring i tet, og Tjalve kunne etter hvert løpe i mål som suverene vinnere.



- Dette var helt fantastisk. Jeg ble løftet fram av folk og stemningen. Takk! Sa Hedda Hynne til NRK etter at seieren var et faktum.



Vinnerlaget IK Tjalve (Foto: Samuel Hafsahl)



Plass Lag / Løpere Nasjon Tid Diff. 2 Sportsklubben Vidar NOR 58:49:00 +2:00 Sara Aarvoll Svarstad Ane Bakken Hodt Ida Nordengen Anna Marie Nordengen Hanna Kristine Larsen Mathilde Theisen Runa Skrove Falch Marianne Harnes Nina Andersen Ine Bakken Vilde Antonsen Ingrid Pernille Rismark Madelène Wanvik Holum Frida Bjørnstad Konow Frida Thorsås 3 Raumnes & Årnes IL NOR 01:00:16 +3:27 Maria Hartz Melling Margrethe Bergane Tiril Eckhoff Karoline Simpson Larsen Magni Smedås Marthe Kristoffersen Ingvild Flugstad Østberg Lotta Udnes Weng Hedda Østberg Amundsen Marte Mæhlum Johansen Tiril Udnes Weng Andrea Udnes Weng Pernille Ski Torp Johanne Hauge Harviken Amalie Håkonsen Ous 4 IL Varegg Fleridrett NOR 01:00:25 +3:36 Silje Lindstad Bethine Carlsen Heidi Ann Vestvik-Bruknapp Thea Charlotte Knutsen Bertine-Helene Færø Ine Birgitte Nyhus Hilde Fenne Sara-Rebekka Færø Linde Vide Lindvall Synne Marie Engebretsen Lina Rivedal Erika Davidova Sølvi Renate Askeland Hannah Silgjerd Victoria Osen 5 Idrottslaget Gular NOR 01:01:10 +4:21 Erle Musum Lyng Ida Grytaas Forsmo Synne Heggøy Fjeldberg Maren Austevik Bø Elin Hanevik Hilde Brennskag Adele Norheim Henriksen Frida Sommervold Tuva Thomassen Fagerbakke Synne Karlsen Amundgård Anzu Lovise Kvam Eva Moldestad Marit Moen Fjeld Anne Hansen Mia Austevik Bø 6 Sportsklubben Vidar II NOR 01:01:30 +4:41 Ingvild Brennhovd Anette Killerud Tina Kleven Karoline Wisløff Rud Delphine Poirot Tea Sætereng Fyksen Anne Årrestad Sofie Kjos Bergum Sigrun Aker Nordeng Sofie Amundsgård June Bakken Hodt Andrea Rekdal Anne-Line Evenstad Dalen Anne Løvendahl Berg Veslemøy Rønnevik 7 Strindheim IL NOR 01:02:48 +5:59 Guro Bakke Johnsen Emilie Solheim Johnsen Cathrine Dyrendahl Vibeke Jensen Selma Nevin Amalie Kvandal Hanne Mjøen Maridal Ingrid Linn Nordahl Sunniva Cook Ingrid Helene Nyhus Oda Hove Nora Lerfald Anne Nevin Liv Nordengen Marianne Løken 8 IL i BUL NOR 01:04:07 +7:18 Cathrine Grønbech Tora Grieg-Cappelen Lilje Lopes Patey Mari Roligheten Ruud Mina Lund Aurora Langbakk Heidi Weng Kristine Walhovd Martine Ek Hagen Jenny Mathiesen Inger Russnes Nora Proctor Silje-Marie Blomkvist Solveig Bustgård Gran Saveetha Satkunananthan 9 Sportsklubben Vidar III NOR 01:04:21 +7:32 June Kieu-Van Bui Hannah Berntzen Marte Dybendal Gleditsch Åsne Trømborg Elene Tangen Mari Brøndbo Dahl Kara Meunier Hanne Tingelstad Emma Leiner Eldbjørg Moxnes Anne Murvold Tone Staum Hanne Marthe Lie Kristine Valle Eilen Katarina Lunde 10 Kjelsås IL Langrenn NOR 01:05:02 +8:13 Tuva A. Thorstensen Sigrid L. Føyen Elisabeth S. Schicho Runa N. Ulvang Nora N. Ulvang Marte M. Mikkelplass Sofie N. Hustad Guro T. Jordheim Vilde B. Røstberg Nora M. Sanness Ane U. Mobakken Anna H. Hansen Kristin M. Helland Synne P. Omland Helene W. Johansen

Kondis sitt lag



Kondis stilte selvfølgelig også lag i årets Holmenkollstafett, og her er de utvalgte spreke løperne. (Foto: Kondis)





Mer informasjon

Vår samleside for Holmenkollstafetten

Se alle resultater her

Holmenkollstafettens hjemmeside