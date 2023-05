Siden starten i 1980 har nesten halvannen million løpere løpt gjennom Gøteborgs gater i Gøteborgsvarvet. Denne helgen deltok over 40000 i den 29. utgaven av løpet. Løpet er selvfølgelig superpopulært blant skandinaviske løpere, men store internasjonale navn er alltid å finne på startlistene. Og kenyanske løpere markerte seg igjen.



Trippelt kenyansk på herrepallen - som i fjor

I herreklassen ble det, akkurat som i fjor, trippelt kenyansk i toppen. Vinneren Edmond Kipngetic, vant med tiden 1.01.46.

- Jeg er veldig glad, og vil komme tilbake for å løpe her også til neste år, fortalte han til Gøteborgsposten etter målgang.

Bravin Kiprop ble nummer to med 1.02.26 og den store forhåndsfavroitten Alex Kibet ble nummer tre med 1.03.24. Sistnevnte holdt lenge følge med de andre i tet, men da Kipngetic og Kiprop satte opp farten, maktet han ikke å svare på tempoet. Også 4. og 5. plassen gikk til kenyanske løpere. Beste svenske løper ble David Nilsson på en 7. plass, med 1.06.32.

Susan Chembai vant kvinneklassen

Også i kvinneklassen ble det kenyansk seier da Susan Chembai vant med tiden 1.10.40. På andreplass kom etiopiske Aberash Shilima Kebeda på 1.11.00, og Nelly Jeptoo fra Kenya ble nummer tre med 1.11.10. Her ble 43 år gamle Hanna Lindholm ikke helt uventet beste svenske dame på 7. plass, med 1.16.17. Hun fortalte i ettertid at hun hadde hatt det spesielt tungt denne gangen, mye på grunn av høy pollenspredning og astma.



Vinneren Chembai var fornøyd med seieren:

- Det var veldig tungt og tetgruppen var sterk. Jeg trodde virkelig ikke jeg kunne vinne, men takker Gud for denne seieren, sa hun til Gøteborgsposten.



De beste norske løperne

Mange norske løpere hadde som vanlig tatt turen til Gøteborg denne lørdagen, og best av våre herrer ble Brage Haugen fra Samnanger IL. Han løp på 1.14.49 og ble nummer 47 totalt.

- Sjukeste dagen og form i løpesko eg har hatt! Pers med 1.14.49, 47. plass og bonus med beste nordmann, skriver Haugen på sin Strava-profil.



Victor Borge Svensen var nest best med 49. plass og 1.14.51. Ronny Losoa fra Sigdal friidrettsklubb var tredje best med 67. plass og tiden 1.15.51. Dette holdt til en fin 7. plass i klasse M40.



Ronny Losoa var Norges tredje beste. (Foto: Jack Waitz)



I kvinneklassen ble Marte Sønstevold fra SK Vidar beste løper med 1.28.53 og en 43. plass totalt. Nina Hovland ble nest beste norske kvinne på en 96. plass og 1.33.48 på klokka. Klara Lyngnes fra Festesonen tok en 130. plass totalt, og en fin 8. plass i klasse K45. Hun løp på 1.35.52.



Marte Sønstevold ble vår beste norske dame. (Foto: Jack Waitz)



Kari Langerud fra Hytteplan Sport løper i klasse K60, og presterte meget godt med 1.37.02. Det holdt til en 159. plass totalt og 2. plass i klassen. Aasne Berge ble også nummer to i sin klasse. Hun løp i K65, og noterte 2.00.24.



Kari Langerud løp et godt løp igjen. 1.37.02 og 2. plass i klassen. (Foto: Jack Waitz)



Mer informasjon

Alle resultater finner du her