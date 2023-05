15 stafetten var i år utlånt fra Oppsal til Lillomarka, da Oppsal skal arrangere O-Festivalen om en drøy måned. Årets stafett var lagt til Lillomarka med Krigsskolen på Linderud som arena. Nytt av året var også 3 fellesstarter underveis for å få en tettere stafett for lagene litt lengre bak i feltet. 15 stafetten betår av 15 etapper hvor de 4 første går som 3 parallelle stafetter, hvor det samles til tre enkelt etapper mot slutten. Det er krav til alder og kjønn på laget, slik at dette er en breddestafett for hele klubben.

Etter 13 etapper av Nydalen et hestehode foran Halden med Oppsal og Tryrving like bak.På den 14. etappen koblet Halden grepet og hadde i realiteten stafetten avgjort. Nå var Nydalen over 6 min bak og Tyrving fulgte under minuttet bak Nydalen. Halden økte ledelsen på siste etappe og var ferdig med seiers intervjuet da Tyrving løp inn til 2. plass foran Nydalen.

Det er også kamp om å bli beste 2. lag, en kamp som Nydalen vant foran Halden.

Resultater

1. Halden 1 3.10.06

2. Tyrving 1 +07.09

3. Nydalen 1 +12.51

4. Oppsal 1+15,14

5. Fossum 1 +34.27

6. Bækkelaget 1 + 34.27

-------

8. Nydalen 2 + 47.13

13. Halden 2 +67,57